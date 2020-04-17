Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным.

Согласно постановлению установлен максимальный размер пособий в 12 130 рублей, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что на выплаты пособий в рамках постановления дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей.

Пособие по безработице смогут получать граждане, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости. Пособие они смогут получить в апреле-июне.

Кроме того, для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ранее столичный оперативный штаб по экономическим вопросам сообщил, что Москва дополнительно выделила 7 млрд рублей на поддержку потерявших работу жителей города.