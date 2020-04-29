Власти Эстонии заявили о своем отношении к «Бессмертному полку»

Российская акция «Бессмертный полк» является для эстонцев «символом репрессий и убийств», заявил председатель парламента страны Хенн Пыллуаас.

Пыллуаас заявил, что «отлитый из бронзы солдат Красной армии и (...) «Бессмертный полк» для нас олицетворяют захватчиков, разорителей, являются символом репрессий и убийств», передает Ura.ru со ссылкой на издание Delfi.

Сам праздник 9 Мая, по его словам, для эстонского народа символизирует 50 лет «притеснений и оккупации».

Вместе с тем запрет георгиевских лент, по его мнению, можно сравнить с борьбой с ветряными мельницами.

По его мнению, главной проблемой являются «попытки Москвы переписать историю» и этому нужно активно противостоять, «опровергая ложь на эстонском и мировом уровнях».

«Правда всегда выходит наружу», – заключил политик.

Отметим, что осенью 2019 года в Москве прошел пикет против визовой дискриминации Эстонией участников «Бессмертного полка».

Власти Эстонии не раз выражали свое недовольство шествиями «Бессмертного полка» по улицам своей столицы. Само же освобождение республики Советской армией от нацистских захватчиков там официально считается оккупацией.

В июне минувшего года глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выразил российской стороне протест по поводу решения устроить в Москве салют по случаю 75-й годовщины освобождения Таллина. При этом Таллинская операция 1944 года в этом заявлении была названа «повторной оккупацией» («первой оккупацией» принято считать вхождение Эстонии в состав СССР в 1940 году).

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