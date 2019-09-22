Салют в честь освобождения Таллина от фашистов состоялся в Москве

В Москве 75-ю годовщину освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков отметили салютом, сообщило Минобороны России.

Как сообщает Западный военный округ, в небо были запущены фейерверки «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и другие – всего свыше 50 видов, передает РИА «Новости».

При этом диаметры куполов были более 300 м, передает ТАСС.

Запустили свыше 2 тыс. фейерверков.

Звуковое сопровождение «обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны».

Салют состоялся на Поклонной горе, передает RT.

Напомним, российское военное ведомство опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению столицы Эстонии.

Салюты в честь освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков являются частью подготовки к празднованию 75-летия Победы.