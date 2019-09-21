В России рассекретили документы об освобождении Таллина

Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

К 75-й годовщине освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива.

«Боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты тех лет детально рассказывают об основных событиях Таллинской наступательной операции и правдиво передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года», – отмечают в Минобороны.

В опубликованных документах указано время, когда войска Красной Армии вошли в Таллин. «В 14.00 мотоотряд 466-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии, 14-й стрелковый полк 72-й стрелковой дивизии и танковые группы ворвались в Таллин и полностью овладели городом – сильным опорным пунктом немцев по берегу Балтийского моря и важным военным и торговым портом», – говорится в выдержке из боевого донесения номер 1360 штаба Ленинградского фронта от 22 сентября 1944 года.

На страницах раздела можно ознакомится и с другим уникальным документом – политдонесением 2-й ударной армии, в котором сообщаются подробности первых минут освобождения города: «Лейтенант Савченко первым ворвался в город 22 сентября, блокировал центральную улицу и начал уничтожать остатки немцев, засевших в домах».

Наградные документы, представленные в разделе, рассказывают о беспримерном героизме, самоотверженности и отваге офицеров и бойцов Красной армии.

Согласно рассекреченным данным, в одном из боев под Таллином танк под управлением командира 2-й танковой роты 27-го отдельного танкового полка старшего лейтенанта Якова Лобова уничтожил пять пушек, шесть минометов и до двух взводов солдат и офицеров противника. За мужество и отвагу офицер был удостоен звания Героя Советского Союза.

Другой советский военнослужащий – командир 2-го танкового батальона 152-й танковой бригады майор Василий Горбань в числе первых ворвался в город, уничтожил пушечно- пулеметным огнем более 150 солдат и офицеров противника, две баржи с войсками и рассеял до двух рот автоматчиков. За храбрость и проявленный героизм офицеру также было присвоено звание Героя Советского Союза.

22 сентября 1944 года во время проведения Таллинской операции в Балтийском море штурман звена авиадивизии ВВС Балтийского флота младший лейтенант Иван Рачков одним торпедным ударом потопил два транспорта противника общим водоизмещением в 25 тыс. тонн, за что был награжден орденом Красного Знамени. Впоследствии за мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза.

В представленных архивных документах содержатся свидетельства зверств немецких оккупантов в отношении мирного населения и пленных красноармейцев. Согласно материалам, 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно продвигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, «гитлеровские палачи, стремясь замести следы своих злодеяний, совершили кровавую расправу». За один день были уничтожены почти все узники лагеря.

По заявлению уцелевших заключенных и местных жителей, фашисты расстреляли и сожгли заживо до 3 тыс. человек, среди которых были советские мирные жители и военнопленные разных национальностей, в том числе женщины и дети.

«Публикация рассекреченных документов об освобождении Таллина из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», – отметили в военном ведомстве.

Напомним, Таллин был освобожден в сентябре 1944 года. 22 сентября в ознаменование этого события состоялся салют. В операции по освобождению участвовали войска Ленинградского фронта, а также авиация дальнего действия, силы 13-й воздушной армии, 8-й армии, силы Балтийского флота и другие воинские части и соединения.

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