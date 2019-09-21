В России рассекретили документы об освобождении Таллина

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Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...

Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

Андрей Бабицкий, журналист
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Письмо священников каждый прочитал по-своему

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Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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              В России рассекретили документы об освобождении Таллина

              21 сентября 2019, 01:31

              Текст: Антон Никитин

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              Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

              К 75-й годовщине освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива.

              «Боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты тех лет детально рассказывают об основных событиях Таллинской наступательной операции и правдиво передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года», – отмечают в Минобороны.

              В опубликованных документах указано время, когда войска Красной Армии вошли в Таллин. «В 14.00 мотоотряд 466-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии, 14-й стрелковый полк 72-й стрелковой дивизии и танковые группы ворвались в Таллин и полностью овладели городом – сильным опорным пунктом немцев по берегу Балтийского моря и важным военным и торговым портом», – говорится в выдержке из боевого донесения номер 1360 штаба Ленинградского фронта от 22 сентября 1944 года.

              На страницах раздела можно ознакомится и с другим уникальным документом – политдонесением 2-й ударной армии, в котором сообщаются подробности первых минут освобождения города: «Лейтенант Савченко первым ворвался в город 22 сентября, блокировал центральную улицу и начал уничтожать остатки немцев, засевших в домах».

              Наградные документы, представленные в разделе, рассказывают о беспримерном героизме, самоотверженности и отваге офицеров и бойцов Красной армии.

              Согласно рассекреченным данным, в одном из боев под Таллином танк под управлением командира 2-й танковой роты 27-го отдельного танкового полка старшего лейтенанта Якова Лобова уничтожил пять пушек, шесть минометов и до двух взводов солдат и офицеров противника. За мужество и отвагу офицер был удостоен звания Героя Советского Союза.

              Другой советский военнослужащий – командир 2-го танкового батальона 152-й танковой бригады майор Василий Горбань в числе первых ворвался в город, уничтожил пушечно- пулеметным огнем более 150 солдат и офицеров противника, две баржи с войсками и рассеял до двух рот автоматчиков. За храбрость и проявленный героизм офицеру также было присвоено звание Героя Советского Союза.

              22 сентября 1944 года во время проведения Таллинской операции в Балтийском море штурман звена авиадивизии ВВС Балтийского флота младший лейтенант Иван Рачков одним торпедным ударом потопил два транспорта противника общим водоизмещением в 25 тыс. тонн, за что был награжден орденом Красного Знамени. Впоследствии за мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза.

              В представленных архивных документах содержатся свидетельства зверств немецких оккупантов в отношении мирного населения и пленных красноармейцев. Согласно материалам, 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно продвигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, «гитлеровские палачи, стремясь замести следы своих злодеяний, совершили кровавую расправу». За один день были уничтожены почти все узники лагеря.

              По заявлению уцелевших заключенных и местных жителей, фашисты расстреляли и сожгли заживо до 3 тыс. человек, среди которых были советские мирные жители и военнопленные разных национальностей, в том числе женщины и дети.

              «Публикация рассекреченных документов об освобождении Таллина из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», – отметили в военном ведомстве.

              Напомним, Таллин был освобожден в сентябре 1944 года. 22 сентября в ознаменование этого события состоялся салют. В операции по освобождению участвовали войска Ленинградского фронта, а также авиация дальнего действия, силы 13-й воздушной армии, 8-й армии, силы Балтийского флота и другие воинские части и соединения.

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