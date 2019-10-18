В Москве прошел пикет против визовой дискриминации Эстонией участников «Бессмертного полка»

Активисты «МГЕР» провели пикет у посольства Эстонии, протестуя против визовой политики государства. Поводом для протеста стало решение Таллина запретить въезд в Шенгенскую зону для россиян, принимавших участие в шествии «Бессмертный полк» в Таллине 9 мая этого года.

«Эстония! Права нельзя запретить!», «Права равны для всех!», «Историю нельзя забыть!» – под такими лозунгами в пятницу состоялся пикет активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) у здания посольства Эстонии в Малом Кисловском переулке в центре Москвы. Как убедился репортер газеты ВЗГЛЯД, на него собралось более сотни активистов, причем многие специально приехали из Петербурга.

Они хором скандировали: «Нет эстонскому произволу!» и «Для дружбы народов нет границ!». В рамках пикета была организована временная выставка «История Таллинской освободительной операции», на которой была представлена статистика потерь солдат Красной Армии при освобождении Эстонии, а также портреты эстонских ветеранов войны.

«Нам кажется не совсем правильным, что одна из стран Шенгенской зоны, возможно по политическим причинам, ограничивает одну из ключевых свобод человека – право на перемещение», – пояснил газете ВЗГЛЯД участник пикета, руководитель питерских молодогвардейцев Александр Маликов.

Собеседник – один из шестерых активистов МГЕР, граждан России, которым на ближайшие 10 лет запрещено ездить в Эстонию и другие страны Шенгена. Все эти ребята в этом году в День Победы по приглашению жителей Таллина приняли в столице Эстонии участие в акции «Бессмертный полк».

Россию и Эстонию объединяет общая история – во Второй мировой войне представители наших двух народов сражались плечом к плечу с фашистской Германией, добавил Маликов. Исторические уроки не должны забываться, невзирая на то, какой позиции придерживаются нынешние власти Эстонии, добавил он.

«Из представителей посольства, к сожалению, к нам для диалога никто не вышел. Но по крайней мере, теперь они в курсе ситуации. Надеюсь, постепенно мы сможем повлиять на их решение», – констатировал Маликов

«Из разговоров с жителями Эстонии я понял, что в этой республике остро стоит проблема сохранения исторической памяти. Но люди, особенно молодые, должны помнить свою историю, – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель Маликова Сергей Христенко. – В Таллине все равно есть те, кто чтит память своих предков, и я верю, что в последующих таких мероприятиях, как «Бессмертный полк», будет принимать участие еще больше людей, чем в предыдущие годы. Я этому очень рад».

По завершении акции участники оставили на асфальте перед посольством большое граффити: «Эстония. Въезд только для тех, кто забыл свою историю!». Акция в пятницу стала продолжением серии одиночных пикетов, которые состоялись ранее под теми же лозунгами как возле здания посольства в Москве, так и в Петербурге – возле эстонского консульства.

Добавим, что власти Эстонии не раз выражали свое недовольство шествиями «Бессмертного полка» по улицам своей столицы. Само же освобождение республики Советской армией от нацистских захватчиков там официально считается оккупацией. В июне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выразил российской стороне протест по поводу решения устроить в Москве салют по случаю 75-й годовщины освобождения Таллина. Таллинская операция 1944 года в этом заявлении была названа «повторной оккупацией» («первой оккупацией» принято считать вхождение Эстонии в состав СССР в 1940 году).

В сентябре Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

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