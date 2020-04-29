Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 47 копеек – до 73,68 рубля, курс евро снизился на 24 копейки – до 79,97 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 3,25% – до 23,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».