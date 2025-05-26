Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?2 комментария
Суд заочно приговорил актера Хабарова к девяти годам колонии за фейки о ВС России
Актер Андрей Хабаров, известный по сериалу «След», заочно приговорен к девяти годам колонии за распространение ложной информации о действиях российских военных.
Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил актера Андрея Хабарова по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает ТАСС.
В пресс-службе суда сообщили: «Приговором суда Хабарову окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».
Дело рассматривалось заочно, поскольку Хабаров находится в розыске. Суд признал актера виновным по статье о публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам ненависти, а также по статье о возбуждении ненависти или унижении достоинства.
Андрей Хабаров известен по ролям в сериалах «След» и «Побег».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд оставил в силе решение о восьмилетнем заключении для блогера Александра Шпака, признанного виновным в распространении фейковой информации о российской армии.
Ранее семеро иностранных граждан, включая четверых из стран СНГ, были осуждены за распространение фейков о российской армии.
В 2024 году в России осудили 82 человека за распространение фейков о российской армии, причем большинство из них получили реальные сроки от пяти до восьми лет.