Суд заочно приговорил актера Хабарова к девяти годам колонии за фейки о ВС России

Tекст: Мария Иванова

Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил актера Андрея Хабарова по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает ТАСС.

В пресс-службе суда сообщили: «Приговором суда Хабарову окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Дело рассматривалось заочно, поскольку Хабаров находится в розыске. Суд признал актера виновным по статье о публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам ненависти, а также по статье о возбуждении ненависти или унижении достоинства.

Андрей Хабаров известен по ролям в сериалах «След» и «Побег».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд оставил в силе решение о восьмилетнем заключении для блогера Александра Шпака, признанного виновным в распространении фейковой информации о российской армии.

Ранее семеро иностранных граждан, включая четверых из стран СНГ, были осуждены за распространение фейков о российской армии.

В 2024 году в России осудили 82 человека за распространение фейков о российской армии, причем большинство из них получили реальные сроки от пяти до восьми лет.