Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», семеро иностранных граждан были осуждены в России в 2024 году за распространение ложной информации о российской армии. В материалах судебного департамента при Верховном суде указано, что среди осужденных значатся четверо граждан стран СНГ и трое из других государств.

Всего, за прошлый год, по обвинению в распространении фейков о российской армии, были осуждены 82 человека. Большинство из них получили сроки заключения от пяти до восьми лет в колонии. Эта статистика показывает серьезность подхода российских властей к пресечению дезинформации и защите репутации вооруженных сил страны.

Осуждение иностранных граждан подчеркивает международный аспект проблемы дезинформации, с которой сталкивается Россия. Власти страны продолжают бороться с распространением недостоверной информации, которая может подорвать доверие к армии и нанести ущерб национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году в России осудили 82 человека за распространение фейков о российской армии, большинство из которых получили реальные сроки от пяти до восьми лет.

Московский городской суд оставил в силе решение о восьмилетнем заключении для блогера Александра Шпака, признанного виновным в распространении фейковой информации о российской армии, включая обвинения в якобы подрыве Каховской ГЭС.

Дорогомиловский суд Москвы приговорил заочно журналиста Романа Анина* (признан в РФ иноагентом) к восьми с половиной годам колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, также ему запрещено администрировать блоги на три года.