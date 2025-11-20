ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

Расписка в получении денежных средств

Я, ____________________________________________ (ФИО), паспортные данные: __________________________________________________________________________, зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________,

получил от ________________________________________ (ФИО), паспортные данные: __________________________________________________________________________, зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________,

_________________ тысяч рублей (___________________________ сумма прописью).

Денежные средства получил в полном объеме.

Обязуюсь вернуть ________________ тысяч рублей не позднее _____________ ______ года, а также уплатить помимо этого _______________ рублей процентов.

В случае просрочки обязуюсь в качестве штрафа помимо основной суммы и процентов выплатить ________________ рублей.

__ ___________ ___ года.

Подпись / Расшифровка __________________________