ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств
Расписка в получении денежных средств
Я, ____________________________________________ (ФИО), паспортные данные: __________________________________________________________________________, зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________,
получил от ________________________________________ (ФИО), паспортные данные: __________________________________________________________________________, зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________,
_________________ тысяч рублей (___________________________ сумма прописью).
Денежные средства получил в полном объеме.
Обязуюсь вернуть ________________ тысяч рублей не позднее _____________ ______ года, а также уплатить помимо этого _______________ рублей процентов.
В случае просрочки обязуюсь в качестве штрафа помимо основной суммы и процентов выплатить ________________ рублей.
__ ___________ ___ года.
Подпись / Расшифровка __________________________