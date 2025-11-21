Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине
Reuters: Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине
Несколько европейских государств вместе с Киевом разрабатывают собственный вариант решения конфликта на Украине, при этом число участников может увеличиться, пишет Reuters.
Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативное предложение по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные агентства Reuters. В агентстве подчеркнули, что работа ведется в ответ на инициированный Соединенными Штатами мирный план, который включает двадцать восемь пунктов, подготовленных для Украины.
Собеседники Reuters рассказали, что инициатива предусматривает возможность делегирования к подготовке этого предложения других европейских стран. По мнению источников, их количество может возрасти по мере обсуждения и согласований.
В имеющихся данных подчеркивается, что обсуждение встречи идет в конфиденциальном режиме, детали предложений сторон пока официально не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили обеспокоенность планом США по Украине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что американские инициативы по Украине будут обсуждаться на саммите G20.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по вопросу плана урегулирования, предложенного Вашингтоном.