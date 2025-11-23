Эрдоган призвал задействовать все дипломатические ресурсы для мира на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Встреча Эрдогана с президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоялась на полях саммита G20 в ЮАР, передает ТАСС.

В ходе переговоров обсуждались как двусторонние отношения между Турцией и Францией, так и международные и региональные вопросы. Эрдоган отметил, что «необходимо задействовать все дипломатические ресурсы для завершения войны между Украиной и Россией и обеспечения справедливого и прочного мира». Лидер Турции подчеркнул, что Анкара и в дальнейшем будет оказывать усилия по примирению сторон на площадке мирных переговоров.

Кроме того, в разговоре с Макроном Эрдоган обратил особое внимание на ситуацию вокруг сектора Газа, подчеркнув важность поддержания режима прекращения огня и доставки гуманитарной помощи. По его словам, прочный мир на этой территории возможен только при реализации решения на основе создания двух государств, чему Турция стремится всеми доступными средствами.

Ранее Эрдоган выразил надежду обсудить с президентом России Владимиром Путиным ряд актуальных вопросов в телефонном режиме в ближайший понедельник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где у него должна была состояться встреча с Владимиром Зеленским. В среду Владимир Зеленский прибыл на территорию Турции.