В ходе церемонии ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров передал гендиректору Росатома Алексею Лихачеву капсулу с землей с Мамаева кургана. Впоследствии она будет храниться на ледоколе «Сталинград» (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

Ледокол «Сталинград» станет шестым серийным кораблем в проекте-22220. Первые четыре – головной ледокол «Арктика» и три серийных судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» – уже несут вахту в арктических водах (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

Глава государства участвовал в церемонии в режиме видеоконференции. Владимир Путин выразил уверенность, что «Сталинград» станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии россиян (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась закладка шестого серийного универсального атомного ледокола «Сталинград». В церемонии участвовал президент России Владимир Путин и ветеран Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

