105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.23 комментария
В Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки атомного ледокола «Сталинград»
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась закладка шестого серийного универсального атомного ледокола «Сталинград». В церемонии участвовал президент России Владимир Путин и ветеран Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)
Глава государства участвовал в церемонии в режиме видеоконференции. Владимир Путин выразил уверенность, что «Сталинград» станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии россиян (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
Ледокол «Сталинград» станет шестым серийным кораблем в проекте-22220. Первые четыре – головной ледокол «Арктика» и три серийных судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» – уже несут вахту в арктических водах (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)
В ходе церемонии ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров передал гендиректору Росатома Алексею Лихачеву капсулу с землей с Мамаева кургана. Впоследствии она будет храниться на ледоколе «Сталинград» (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)
Церемония закладки нового ледокола прошла по божьему благословению (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
Атомные ледоколы проекта 22220 имеют длину 173,3 метра, ширину 34 метра, высоту 15,2 метра, мощность 60 МВт, скорость хода по чистой воде 22 узла, могут преодолевать льды толщиной до трех метров (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)