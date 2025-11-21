  • Новость часаПутин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    «Ермак» возглавил группировку «Юг»
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство из Варшавы
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    Минобороны опубликовало кадры боев за Ямполь и Новоселовку в ДНР
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    13 комментариев
    21 ноября 2025, 20:20 • Справки

    Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    Православный церковный календарь на декабрь 2025 года

    Первая декада месяца (1-10 декабря)

    • 1 декабря верующие чтят память мученика Романа, проявившего стойкость в вере во времена гонений.

    • 2 декабря Церковь вспоминает святителя Филарета Московского, выдающегося богослова и проповедника XIX века.

    • 3 декабря наступает предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы – период духовной подготовки к великому празднику.

    • 4 декабря празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из важнейших двунадесятых праздников, посвященный введению трехлетней Девы Марии в Иерусалимский храм.

    • 5 декабря чтят память благоверного князя Михаила Тверского, известного своей мудростью и заботой о подданных.

    • 6 декабря Церковь вспоминает благоверного князя Александра Невского – великого полководца и дипломата, ставшего образцом мудрого правления.

    • 7 декабря верующие чтят великомученицу Екатерину, проявившую необыкновенную мудрость и стойкость в исповедании христианской веры.

    • 8 декабря совершается отдание праздника Введения Богородицы, завершающее цикл богослужений этого праздника.

    • 9 декабря отмечается память освящения храма великомученика Георгия в Киеве – одного из древнейших храмов Руси.

    • 10 декабря празднуется день иконы Божией Матери «Знамение», особо почитаемой на Русской земле.

    Вторая декада месяца (11-20 декабря)

    • 11 декабря Церковь вспоминает священномученика Феодора Ростовского, архиепископа, пострадавшего за веру в годы гонений.

    • 12 декабря верующие чтят мученика Парамона, проявившего твердость в вере во времена раннего христианства.

    • 13 декабря празднуется день апостола Андрея Первозванного – одного из двенадцати апостолов, особо почитаемого на Руси.

    • 14 декабря Церковь вспоминает пророка Наума и праведного Филарета Милостивого, известного своей добротой и помощью нуждающимся.

    • 15 декабря верующие чтят пророка Аввакума, одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета.

    • 16 декабря отмечается память преподобного Саввы Сторожевского – ученика Сергия Радонежского и основателя монастыря под Звенигородом.

    • 17 декабря Церковь вспоминает великомученицу Варвару, пострадавшую за веру во времена римских гонений.

    • 18 декабря верующие чтят преподобного Савву Освященного, известного своим строгим подвижничеством в Палестине.

    • 19 декабря празднуется день святителя Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых святых в православном мире.

    • 20 декабря Церковь вспоминает преподобного Нила Столобенского, основателя монастыря на озере Селигер.

    Третья декада месяца (21-31 декабря)

    • 21 декабря верующие чтят преподобного Патапия, известного своим подвижничеством в египетской пустыне.

    • 22 декабря празднуется Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы – событие, положившее начало истории спасения человечества.

    • 23 декабря Церковь вспоминает святителя Иоасафа Белгородского, известного своей праведной жизнью и чудотворениями.

    • 24 декабря верующие чтят преподобного Даниила Столпника, прославившегося своим аскетическим подвигом.

    • 25 декабря отмечается память святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца, особо почитаемого за помощь в житейских нуждах.

    • 26 декабря Церковь вспоминает мучеников Евстратия и иных, пострадавших за веру во времена гонений на христиан.

    • 27 декабря верующие чтят мучеников Фирса и иных, проявивших стойкость в исповедании христианской веры.

    • 28 декабря отмечается память священномученика Елевферия, епископа Иллирийского, принявшего мученическую смерть за Христа.

    • 29 декабря Церковь вспоминает пророка Аггея, одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета.

    • 30 декабря верующие чтят пророка Даниила и трех отроков – Анания, Азария и Мисаила, известных своей верностью Богу в плену.

    • 31 декабря отмечается память преподобного Севастиана Сохотского, подвизавшегося в русских землях и прославившегося духовными подвигами.

    Главные церковные праздники декабря 2025 года

    4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

    Это один из великих двунадесятых праздников, посвященный событию, когда родители трехлетней Девы Марии торжественно привели Ее в Иерусалимский храм для посвящения Богу. В этот день верующим стоит посетить богослужение и постараться избегать тяжелой физической работы, суетных занятий и ссор.

    10 декабря – Икона Божией Матери «Знамение»

    Чудотворный образ, особо почитаемый на Руси, символизирует предзнаменование Божьей милости и заступничества Пресвятой Богородицы за род человеческий. В молитвах перед этой иконой просят о примирении враждующих, защите от бедствий и исцелении болезней.

    13 декабря – День апостола Андрея Первозванного

    Память одного из двенадцати апостолов, первого призванного Христом, считающегося небесным покровителем Руси. В этот день традиционно молятся о защите Отечества, успехах в морском деле и укреплении веры.

    19 декабря – День святителя Николая Чудотворца (Никола Зимний)

    Один из самых любимых и ожидаемых праздников в году, особенно детьми. В память о добрых делах святителя принято заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся и дарить подарки детям. Это день проявления особой заботы о ближних.

    22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы

    Праздник, посвященный чудесному зачатию Божией Матери, которое стало началом исполнения Божественного плана спасения человечества. Этот день наполнен тихой радостью и надеждой, особенно для семей, молящихся о даровании детей.

    Рождественский пост в декабре: правила и смысл

    Рождественский пост, который продолжается весь декабрь, представляет собой не просто пищевые ограничения, а целостный духовный путь подготовки к встрече Рождества Христова. Его главный смысл заключается в том, чтобы через воздержание, молитву и дела милосердия очистить свое сердце и душу для встречи Спасителя. Этот период призван помочь верующим сосредоточиться на главном – духовном преображении, отвлекаясь от суеты и излишеств мирской жизни.

    С точки зрения правил, в течение всего поста исключаются мясные, молочные продукты и яйца, при этом степень строгости варьируется в зависимости от дней недели. В некоторые дни допускается рыба и растительное масло, в другие предписывается сухоядение. Однако важно помнить, что пищевые ограничения – это не самоцель, а лишь инструмент для достижения более важных целей: воспитания воли, укрепления духа и умения противостоять страстям.

    Дни памяти русских святых и подвижников

    Декабрь богат памятными днями, связанными с русскими святыми, чьи жизни являются примером служения Богу и Отечеству:

    • 2 декабря – святитель Филарет Московский

    • 5 декабря – благоверный князь Михаил Тверской

    • 6 декабря – благоверный князь Александр Невский

    • 11 декабря – священномученик Феодор Ростовский

    • 14 декабря – праведный Филарет Милостивый

    • 16 декабря – преподобный Савва Сторожевский

    • 23 декабря – святитель Иоасаф Белгородский

    Богородичные праздники декабря 2025

    Декабрь особенно богат праздниками, связанными с Пресвятой Богородицей:

    • 3 декабря – предпразднество Введения во храм

    • 4 декабря – сам праздник Введения

    • 8 декабря – отдание праздника

    • 10 декабря – празднование иконы «Знамение»

    • 22 декабря – Зачатие праведной Анной

    Такое сосредоточение богородичных праздников в начале зимы подчеркивает особую роль Девы Марии в деле Боговоплощения, к которому верующие готовятся в Рождественский пост.

    Как отмечать православные праздники дома: создание семейных традиций

    Домашнее празднование церковных дат – это прекрасная возможность укрепить семейные узы и наполнить повседневную жизнь духовным смыслом. В декабре, когда вся природа замирает в ожидании Рождества, особенно важно создать особую атмосферу домашнего очага, где каждый день поста и праздника будет переживаться глубоко и осознанно.

    Молитва как основа праздника

    Утро православного праздника должно начинаться с совместной семейной молитвы. Зажженная перед иконами лампада, праздничный тропарь, пропетый вместе, общая радость от предстоящего дня – все это создает неповторимую атмосферу. Вечером можно собраться снова, чтобы поблагодарить Бога за прожитый день и прочитать молитвы, соответствующие празднику. Например, в день памяти святителя Николая Чудотворца хорошо прочитать ему акафист, а в Богородичные праздники – обратиться к Пресвятой Деве Марии с особыми прошениями.

    Подготовка к храмовому богослужению

    Посещение храма в праздничный день становится настоящим семейным событием, если к нему подготовиться. С детьми можно заранее прочитать о смысле праздника, рассмотреть икону, обсудить, почему этот день особенный. Важно вместе приготовить одежду для посещения храма, написать записки о здравии близких. После службы хорошо поделиться друг с другом впечатлениями – что запомнилось из евангельского чтения, какие песнопения особенно тронули душу.

    Знакомство с житиями святых

    Чтение жития святого, чья память отмечается, можно превратить в увлекательное семейное занятие. Для детей лучше выбрать адаптированный рассказ с иллюстрациями, а взрослые могут прочитать более полный вариант. Обсудите, какой пример можно взять из жизни святого, чему научиться. В день апостола Андрея Первозванного интересно найти на карте места его проповеди, а знакомясь с житием Александра Невского – поговорить о защите Отечества и вере.

    Праздничная трапеза

    Приготовление постной праздничной еды – это особое искусство и творчество. Можно освоить традиционные блюда, связанные с конкретным праздником, например, испечь специальное печенье в день святителя Николая. Детей стоит привлечь к украшению стола и сервировке – пусть они почувствуют свою причастность к подготовке праздника. Важно, чтобы трапеза была не просто употреблением пищи, а продолжением праздничного общения – с добрыми разговорами, воспоминаниями о прошлых праздниках, планами на будущее.

    Духовное чтение и беседы

    Совместное чтение духовной литературы и последующие беседы помогают глубже понять смысл праздника. Это может быть Евангелие с толкованием, отрывок из жития святого, поучения святых отцов или православный рассказ. Хорошо завести семейную традицию – вести особый дневник, куда записывать самые важные мысли, возникшие во время чтения.

    Дела милосердия

    Ни один православный праздник не должен ограничиваться стенами дома. Совместная помощь нуждающимся – лучший способ проявить любовь к ближним. Это может быть посещение одинокого больного, приготовление еды для нуждающейся семьи, сбор вещей для детского приюта. В день памяти Филарета Милостивого особенно уместно проявить щедрость к тем, кто оказался в трудной ситуации.

    Главное в домашнем праздновании – создать такую атмосферу, где каждый член семьи почувствует радость от совместного пребывания в лоне Церкви, где молитва, добрые дела и взаимная любовь станут естественным выражением веры.

    Заключение

    Декабрь для православного христианина – это время тихой радости, духовного сосредоточения и деятельной любви к ближним. Через пост, молитву и участие в церковных праздниках верующие подготавливают свои сердца к встрече родившегося Спасителя. Этот месяц, наполненный памятью великих святых и богородичными праздниками, становится благодатной дорогой, ведущей к великому торжеству – Рождеству Христову 7 января.

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

