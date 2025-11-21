Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.
Православный церковный календарь на декабрь 2025 года
Первая декада месяца (1-10 декабря)
- 1 декабря верующие чтят память мученика Романа, проявившего стойкость в вере во времена гонений.
- 2 декабря Церковь вспоминает святителя Филарета Московского, выдающегося богослова и проповедника XIX века.
- 3 декабря наступает предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы – период духовной подготовки к великому празднику.
- 4 декабря празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из важнейших двунадесятых праздников, посвященный введению трехлетней Девы Марии в Иерусалимский храм.
- 5 декабря чтят память благоверного князя Михаила Тверского, известного своей мудростью и заботой о подданных.
- 6 декабря Церковь вспоминает благоверного князя Александра Невского – великого полководца и дипломата, ставшего образцом мудрого правления.
- 7 декабря верующие чтят великомученицу Екатерину, проявившую необыкновенную мудрость и стойкость в исповедании христианской веры.
- 8 декабря совершается отдание праздника Введения Богородицы, завершающее цикл богослужений этого праздника.
- 9 декабря отмечается память освящения храма великомученика Георгия в Киеве – одного из древнейших храмов Руси.
- 10 декабря празднуется день иконы Божией Матери «Знамение», особо почитаемой на Русской земле.
Вторая декада месяца (11-20 декабря)
- 11 декабря Церковь вспоминает священномученика Феодора Ростовского, архиепископа, пострадавшего за веру в годы гонений.
- 12 декабря верующие чтят мученика Парамона, проявившего твердость в вере во времена раннего христианства.
- 13 декабря празднуется день апостола Андрея Первозванного – одного из двенадцати апостолов, особо почитаемого на Руси.
- 14 декабря Церковь вспоминает пророка Наума и праведного Филарета Милостивого, известного своей добротой и помощью нуждающимся.
- 15 декабря верующие чтят пророка Аввакума, одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета.
- 16 декабря отмечается память преподобного Саввы Сторожевского – ученика Сергия Радонежского и основателя монастыря под Звенигородом.
- 17 декабря Церковь вспоминает великомученицу Варвару, пострадавшую за веру во времена римских гонений.
- 18 декабря верующие чтят преподобного Савву Освященного, известного своим строгим подвижничеством в Палестине.
- 19 декабря празднуется день святителя Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых святых в православном мире.
- 20 декабря Церковь вспоминает преподобного Нила Столобенского, основателя монастыря на озере Селигер.
Третья декада месяца (21-31 декабря)
- 21 декабря верующие чтят преподобного Патапия, известного своим подвижничеством в египетской пустыне.
- 22 декабря празднуется Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы – событие, положившее начало истории спасения человечества.
- 23 декабря Церковь вспоминает святителя Иоасафа Белгородского, известного своей праведной жизнью и чудотворениями.
- 24 декабря верующие чтят преподобного Даниила Столпника, прославившегося своим аскетическим подвигом.
- 25 декабря отмечается память святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца, особо почитаемого за помощь в житейских нуждах.
- 26 декабря Церковь вспоминает мучеников Евстратия и иных, пострадавших за веру во времена гонений на христиан.
- 27 декабря верующие чтят мучеников Фирса и иных, проявивших стойкость в исповедании христианской веры.
- 28 декабря отмечается память священномученика Елевферия, епископа Иллирийского, принявшего мученическую смерть за Христа.
- 29 декабря Церковь вспоминает пророка Аггея, одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета.
- 30 декабря верующие чтят пророка Даниила и трех отроков – Анания, Азария и Мисаила, известных своей верностью Богу в плену.
- 31 декабря отмечается память преподобного Севастиана Сохотского, подвизавшегося в русских землях и прославившегося духовными подвигами.
Главные церковные праздники декабря 2025 года
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
Это один из великих двунадесятых праздников, посвященный событию, когда родители трехлетней Девы Марии торжественно привели Ее в Иерусалимский храм для посвящения Богу. В этот день верующим стоит посетить богослужение и постараться избегать тяжелой физической работы, суетных занятий и ссор.
10 декабря – Икона Божией Матери «Знамение»
Чудотворный образ, особо почитаемый на Руси, символизирует предзнаменование Божьей милости и заступничества Пресвятой Богородицы за род человеческий. В молитвах перед этой иконой просят о примирении враждующих, защите от бедствий и исцелении болезней.
13 декабря – День апостола Андрея Первозванного
Память одного из двенадцати апостолов, первого призванного Христом, считающегося небесным покровителем Руси. В этот день традиционно молятся о защите Отечества, успехах в морском деле и укреплении веры.
19 декабря – День святителя Николая Чудотворца (Никола Зимний)
Один из самых любимых и ожидаемых праздников в году, особенно детьми. В память о добрых делах святителя принято заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся и дарить подарки детям. Это день проявления особой заботы о ближних.
22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы
Праздник, посвященный чудесному зачатию Божией Матери, которое стало началом исполнения Божественного плана спасения человечества. Этот день наполнен тихой радостью и надеждой, особенно для семей, молящихся о даровании детей.
Рождественский пост в декабре: правила и смысл
Рождественский пост, который продолжается весь декабрь, представляет собой не просто пищевые ограничения, а целостный духовный путь подготовки к встрече Рождества Христова. Его главный смысл заключается в том, чтобы через воздержание, молитву и дела милосердия очистить свое сердце и душу для встречи Спасителя. Этот период призван помочь верующим сосредоточиться на главном – духовном преображении, отвлекаясь от суеты и излишеств мирской жизни.
С точки зрения правил, в течение всего поста исключаются мясные, молочные продукты и яйца, при этом степень строгости варьируется в зависимости от дней недели. В некоторые дни допускается рыба и растительное масло, в другие предписывается сухоядение. Однако важно помнить, что пищевые ограничения – это не самоцель, а лишь инструмент для достижения более важных целей: воспитания воли, укрепления духа и умения противостоять страстям.
Дни памяти русских святых и подвижников
Декабрь богат памятными днями, связанными с русскими святыми, чьи жизни являются примером служения Богу и Отечеству:
- 2 декабря – святитель Филарет Московский
- 5 декабря – благоверный князь Михаил Тверской
- 6 декабря – благоверный князь Александр Невский
- 11 декабря – священномученик Феодор Ростовский
- 14 декабря – праведный Филарет Милостивый
- 16 декабря – преподобный Савва Сторожевский
- 23 декабря – святитель Иоасаф Белгородский
Богородичные праздники декабря 2025
Декабрь особенно богат праздниками, связанными с Пресвятой Богородицей:
- 3 декабря – предпразднество Введения во храм
- 4 декабря – сам праздник Введения
- 8 декабря – отдание праздника
- 10 декабря – празднование иконы «Знамение»
- 22 декабря – Зачатие праведной Анной
Такое сосредоточение богородичных праздников в начале зимы подчеркивает особую роль Девы Марии в деле Боговоплощения, к которому верующие готовятся в Рождественский пост.
Как отмечать православные праздники дома: создание семейных традиций
Домашнее празднование церковных дат – это прекрасная возможность укрепить семейные узы и наполнить повседневную жизнь духовным смыслом. В декабре, когда вся природа замирает в ожидании Рождества, особенно важно создать особую атмосферу домашнего очага, где каждый день поста и праздника будет переживаться глубоко и осознанно.
Молитва как основа праздника
Утро православного праздника должно начинаться с совместной семейной молитвы. Зажженная перед иконами лампада, праздничный тропарь, пропетый вместе, общая радость от предстоящего дня – все это создает неповторимую атмосферу. Вечером можно собраться снова, чтобы поблагодарить Бога за прожитый день и прочитать молитвы, соответствующие празднику. Например, в день памяти святителя Николая Чудотворца хорошо прочитать ему акафист, а в Богородичные праздники – обратиться к Пресвятой Деве Марии с особыми прошениями.
Подготовка к храмовому богослужению
Посещение храма в праздничный день становится настоящим семейным событием, если к нему подготовиться. С детьми можно заранее прочитать о смысле праздника, рассмотреть икону, обсудить, почему этот день особенный. Важно вместе приготовить одежду для посещения храма, написать записки о здравии близких. После службы хорошо поделиться друг с другом впечатлениями – что запомнилось из евангельского чтения, какие песнопения особенно тронули душу.
Знакомство с житиями святых
Чтение жития святого, чья память отмечается, можно превратить в увлекательное семейное занятие. Для детей лучше выбрать адаптированный рассказ с иллюстрациями, а взрослые могут прочитать более полный вариант. Обсудите, какой пример можно взять из жизни святого, чему научиться. В день апостола Андрея Первозванного интересно найти на карте места его проповеди, а знакомясь с житием Александра Невского – поговорить о защите Отечества и вере.
Праздничная трапеза
Приготовление постной праздничной еды – это особое искусство и творчество. Можно освоить традиционные блюда, связанные с конкретным праздником, например, испечь специальное печенье в день святителя Николая. Детей стоит привлечь к украшению стола и сервировке – пусть они почувствуют свою причастность к подготовке праздника. Важно, чтобы трапеза была не просто употреблением пищи, а продолжением праздничного общения – с добрыми разговорами, воспоминаниями о прошлых праздниках, планами на будущее.
Духовное чтение и беседы
Совместное чтение духовной литературы и последующие беседы помогают глубже понять смысл праздника. Это может быть Евангелие с толкованием, отрывок из жития святого, поучения святых отцов или православный рассказ. Хорошо завести семейную традицию – вести особый дневник, куда записывать самые важные мысли, возникшие во время чтения.
Дела милосердия
Ни один православный праздник не должен ограничиваться стенами дома. Совместная помощь нуждающимся – лучший способ проявить любовь к ближним. Это может быть посещение одинокого больного, приготовление еды для нуждающейся семьи, сбор вещей для детского приюта. В день памяти Филарета Милостивого особенно уместно проявить щедрость к тем, кто оказался в трудной ситуации.
Главное в домашнем праздновании – создать такую атмосферу, где каждый член семьи почувствует радость от совместного пребывания в лоне Церкви, где молитва, добрые дела и взаимная любовь станут естественным выражением веры.
Заключение
Декабрь для православного христианина – это время тихой радости, духовного сосредоточения и деятельной любви к ближним. Через пост, молитву и участие в церковных праздниках верующие подготавливают свои сердца к встрече родившегося Спасителя. Этот месяц, наполненный памятью великих святых и богородичными праздниками, становится благодатной дорогой, ведущей к великому торжеству – Рождеству Христову 7 января.