Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

Tекст: Ольга Никитина

Даты и продолжительность Рождественского поста в 2025 году

Рождественский пост продолжается 40 дней, символизируя сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. Он имеет фиксированные даты начала и окончания.

Начало: 28 ноября 2025 года, пятница.

Окончание: 6 января 2026 года, Сочельник.

Продолжительность: 40 дней.

Даты указаны согласно юлианскому календарю, который использует Русская Православная Церковь. Из-за разницы в 13 дней между юлианским и григорианским календарями Рождество празднуется православными 7 января, тогда как в западной традиции – 25 декабря.

Что можно и нельзя в Рождественский пост

Во время рождественского поста верующие христиане соблюдают строгие правила питания и поведения, направленные на духовное очищение и подготовку души к празднику Рождества Христова. Важно помнить, что соблюдение ограничений связано не столько с физическим здоровьем, сколько с духовным ростом и внутренним совершенствованием.

Что разрешено употреблять

Основной рацион постящихся состоит исключительно из растительной пищи. Можно включить в меню:

любые овощи, ягоды и фрукты свежими, вареными или приготовленными другим способом;

зелень, включая пряные травы и салатные листья;

все виды круп и злаков (гречка, рис, овсянка, перловка и др.);

бобовые культуры: чечевицу, горох, фасоль, сою, нут и прочие;

орехи всех видов (миндаль, грецкие орехи, фундук, кешью и т. п.) и семечки (например, подсолнечные или льняные);

хлебобулочные изделия из пшеничной муки грубого помола, ржаной хлеб и бездрожжевое тесто;

растительные масла (оливковое, рапсовое, кукурузное и другие), однако употребление их рекомендуется ограничивать в некоторые дни поста;

рыбу и морепродукты разрешается вкушать лишь в специально отведенные церковным уставом дни (обычно на праздники, например, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и на Благовещение).

Также важно уделять внимание употреблению чистой воды и травяных чаев без добавления сахара.

Продукты, запрещенные в период поста

Запрещается употребление продуктов животного происхождения, поскольку именно они относятся к числу скоромных продуктов, включающих:

мясо любых животных и птицу, а также любые блюда, содержащие мясо (колбасы, консервы, паштеты и т. д.);

молочную продукцию и ее производные: молоко, кефир, сметану, сливочное масло, сыры любого типа, йогурт и творожные десерты;

яйца птицы, даже если они используются для приготовления блюд.

Кроме пищевых запретов, существует ряд нравственных норм, которым принято следовать:

воздерживаться от негативных мыслей, гневливости, зависти и раздражения;

избегать пустых разговоров и пустой траты времени;

уделять больше внимания духовной практике: регулярно молиться, читать Священное Писание и религиозную литературу;

совершать добрые дела и помогать нуждающимся людям, проявлять заботу о ближних.

Таким образом, главное назначение постных практик заключается вовсе не в физической диете, а в осознании своей внутренней жизни, стремлении приблизиться к Богу и совершенствовать себя духовно.

Календарь питания по дням и неделям (2025-2026)

Устав православного поста регламентирует не только виды разрешенных продуктов, но и степень тепловой обработки, а также использование растительного масла. Это создает ритм, способствующий как физическому, так и духовному сосредоточению.

Первый период: 28 ноября – 19 декабря

Этот этап, посвященный ветхозаветным пророкам, является вводным и характеризуется наибольшим количеством послаблений, включая регулярное употребление рыбы.

Понедельник: горячая пища без масла

Суть дня заключается в употреблении термически обработанной еды без добавления растительного масла.

На завтрак обычно готовят каши на воде – овсяную, гречневую или пшенную.

Обед может включать густые супы на овощном бульоне, такие как щи, борщ или овощной суп-пюре.

Для ужина подходят тушеные или запеченные без масла овощи – кабачки, баклажаны, морковь или капуста.

В течение дня в качестве перекусов допускаются фрукты, орехи или хлеб.

Вторник и четверг: горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба

Эти дни предполагают послабление – разрешается добавлять в пищу растительное масло и употреблять рыбу.

Утренний прием пищи может состоять из каши с маслом или овощных оладьев, жаренных на масле.

В обед можно подавать уху, рыбный суп или тушеную с овощами и маслом рыбу.

На ужин готовят овощные рагу, салаты с масляной заправкой или крупяные гарниры с рыбой.

Рыбу можно употреблять в течение дня в одном из основных приемов пищи.

Среда и пятница: сухоядение

Это дни строгого воздержания, когда запрещены горячая пища и растительное масло. Рацион состоит из сырых, сушеных или моченых продуктов без термической обработки. Основой питания служит хлеб, предпочтительно ржаной или цельнозерновой.

К хлебу добавляются сырые овощи – морковь, капуста, репа, огурцы и помидоры.

Разрешаются фрукты – яблоки, груши, бананы, а также сухофрукты – изюм, курага, чернослив.

Допускаются орехи и семечки в качестве источника белка и жиров.

Из напитков предпочтение отдается воде, компотам из сухофруктов без сахара.

Суббота и воскресенье: горячая пища с растительным маслом, рыба, вино

В выходные дни допускаются максимальные послабления, включая употребление рыбы и небольшого количества вина.

Завтрак может включать каши с маслом, овощные запеканки или блюда из рыбы.

Обед представляет собой полноценный прием пищи с горячими первыми и вторыми блюдами с рыбой и овощами.

Ужин может состоять из печеных овощей с маслом, грибов или постных пирогов с рыбой.

Разрешается небольшое количество красного вина, обычно разведенного водой, во время основной трапезы.

Рыбу в эти дни можно употреблять несколько раз.

Второй период: 20 декабря – 1 января

Пост постепенно усиливается в преддверии праздника. Рыба в обычные дни уже не благословляется, оставаясь разрешенной только в отдельные праздники, например, в день памяти святителя Николая 19 декабря.

Понедельник: горячая пища без масла

Рацион аналогичен понедельникам первого периода – каши на воде и овощные блюда без масла.

Акцент делается на простой и сытной пище – картофеле, тыкве, репе, различных крупах.

Супы варятся на воде или овощном бульоне без использования даже постного масла.

Вторник и четверг: горячая пища с маслом

Главное изменение – рыба из рациона этих дней исключается.

Пища готовится с использованием растительного масла, что делает ее более разнообразной.

На завтрак подают каши с маслом, тушеные или запеченные овощи.

Обед включает супы с масляной заправкой, овощные котлеты, грибные блюда.

Ужин состоит из салатов с маслом, тушеной фасоли, чечевицы или других бобовых.

Среда и пятница: сухоядение

Правила остаются такими же строгими, как и в первом периоде. Питание строится на хлебе, сырых овощах, фруктах, орехах и сухофруктах. Важно следить за разнообразием сырых овощей для получения необходимых витаминов.

Суббота и воскресенье: горячая пища с маслом

Рыба в эти дни, как правило, не разрешается. Рацион состоит из согревающих и питательных блюд с растительным маслом. Готовят грибные супы, крупяные запеканки, фаршированные овощи, овощные пловы.

Пища становится более простой, без изысков, что соответствует усилению духовного сосредоточения.

Третий период: 2–6 января (предпраздничные дни)

Это самый строгий этап поста, когда устав предписывает максимальное воздержание.

Понедельник, среда, пятница: сухоядение

Количество дней сухоядения увеличивается до трех в неделю. Рацион состоит исключительно из невареной пищи – хлеба, овощей, фруктов, орехов, меда. В эти дни не употребляются даже горячие напитки, допускается только холодная вода или соки.

Вторник и четверг: горячая пища без масла

В эти дни разрешается скромная горячая пища, но без добавления масла. Основу питания составляют простые постные каши, печеный картофель, тушеные без масла овощи. Супы варятся на воде без какой-либо заправки, часто в виде простых овощных отваров.

Суббота: горячая пища с маслом

В последнюю субботу перед Рождеством допускается небольшое послабление. Разрешается употреблять горячую пищу с растительным маслом. Можно приготовить овощное рагу, грибы с крупой или постные котлеты.

6 января, Сочельник: строгий пост

Это день наиболее строгого воздержания. Предписывается полный отказ от пищи до появления на небе первой вечерней звезды, что символизирует воспоминание о Вифлеемской звезде.

После наступления темноты принято употреблять сочиво – специальное блюдо из вареной пшеницы, меда, изюма и орехов. Сочиво обладает высокой питательной ценностью, что помогает восстановить силы после дня строгого поста и символизирует сладость грядущей радости Рождества.

Послабления и исключения в постные дни

Строгость поста может варьироваться в зависимости от обстоятельств жизни и здоровья человека.

Послабления положены детям, беременным и кормящим женщинам, путешествующим, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто занят тяжелым физическим трудом.

В дни великих церковных праздников, выпадающих на пост, могут делаться послабления. Например, рыба разрешается в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и в выходные дни первого периода поста.

Окончательное решение о мере поста следует принимать после личной беседы со священником.

Как соблюдать пост без вреда для здоровья

Переход на растительную пищу требует внимательного отношения к сбалансированности рациона.

Источники белка: тофу, чечевица, фасоль, нут, гречка, киноа, орехи.

Источники жиров: авокадо, орехи, семена льна и подсолнечника, растительные масла (оливковое, льняное).

Витамины и клетчатка: сезонные овощи и фрукты, замороженные ягоды, квашеная капуста.

Важные микроэлементы: для восполнения возможного дефицита железа и витамина B12 стоит проконсультироваться с врачом.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, анемией или диабетом перед началом поста необходимо обсудить свой рацион с лечащим врачом. Резкий переход на новый тип питания и такой же резкий выход из поста могут навредить организму.

Духовный смысл Рождественского поста

Главная цель поста – не просто отказ от определенной пищи, а духовное преображение. Это время, когда верующие стараются:

уделять больше времени молитве и чтению Евангелия;

посещать богослужения, особенно утренние и воскресные;

проявлять любовь к ближним через дела милосердия: помощь нуждающимся, посещение больных, примирение с обиженными;

воздерживаться от развлечений, суетных мыслей и греховных привычек.

Это путь, который помогает сосредоточиться на главном – встрече со Христом.

Выход из поста и праздник Рождества Христова

Пост завершается с наступлением праздника Рождества Христова, 7 января 2026 года. В этот день верующие разговляются – прекращают пост и возвращаются к обычному рациону.

Выход из поста должен быть постепенным. Не рекомендуется сразу нагружать пищеварительную систему тяжелой мясной пищей.

Начинать разговение лучше с легких блюд: кисломолочных продуктов, яиц, сыра.

Праздничный стол символизирует радость и духовную полноту события. Завершение поста знаменует собой не просто возврат к привычной еде, а вхождение в праздник обновленными душой и телом.

Рождественский пост – это дарованная возможность встретить светлый праздник Рождества подготовленным, испытав не только физическое, но и глубокое духовное обновление.