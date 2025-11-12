  • Новость часаПутин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Франция погрузилась в «яичный кризис»
    Ветеран «Альфы» прокомментировал взрыв денег в руках ребенка в Красногорске
    В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских
    Победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова умерла в 29 лет
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года
    Пострадавший при взрыве в Красногорске ребенок лишился четырех пальцев
    Юшков оценил планы Германии разорвать сделку с «Ямал СПГ»
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    В киевском суде отключили свет во время дела «Энергоатома»
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    12 ноября 2025, 17:01 • Справки

    Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

    Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    Даты и продолжительность Рождественского поста в 2025 году

    Рождественский пост продолжается 40 дней, символизируя сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. Он имеет фиксированные даты начала и окончания.

    • Начало: 28 ноября 2025 года, пятница.

    • Окончание: 6 января 2026 года, Сочельник.

    • Продолжительность: 40 дней.

    Даты указаны согласно юлианскому календарю, который использует Русская Православная Церковь. Из-за разницы в 13 дней между юлианским и григорианским календарями Рождество празднуется православными 7 января, тогда как в западной традиции – 25 декабря.

    Что можно и нельзя в Рождественский пост

    Во время рождественского поста верующие христиане соблюдают строгие правила питания и поведения, направленные на духовное очищение и подготовку души к празднику Рождества Христова. Важно помнить, что соблюдение ограничений связано не столько с физическим здоровьем, сколько с духовным ростом и внутренним совершенствованием.

    Что разрешено употреблять

    Основной рацион постящихся состоит исключительно из растительной пищи. Можно включить в меню:

    • любые овощи, ягоды и фрукты свежими, вареными или приготовленными другим способом;

    • зелень, включая пряные травы и салатные листья;

    • все виды круп и злаков (гречка, рис, овсянка, перловка и др.);

    • бобовые культуры: чечевицу, горох, фасоль, сою, нут и прочие;

    • орехи всех видов (миндаль, грецкие орехи, фундук, кешью и т. п.) и семечки (например, подсолнечные или льняные);

    • хлебобулочные изделия из пшеничной муки грубого помола, ржаной хлеб и бездрожжевое тесто;

    • растительные масла (оливковое, рапсовое, кукурузное и другие), однако употребление их рекомендуется ограничивать в некоторые дни поста;

    • рыбу и морепродукты разрешается вкушать лишь в специально отведенные церковным уставом дни (обычно на праздники, например, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и на Благовещение).

    Также важно уделять внимание употреблению чистой воды и травяных чаев без добавления сахара.

    Продукты, запрещенные в период поста

    Запрещается употребление продуктов животного происхождения, поскольку именно они относятся к числу скоромных продуктов, включающих:

    • мясо любых животных и птицу, а также любые блюда, содержащие мясо (колбасы, консервы, паштеты и т. д.);

    • молочную продукцию и ее производные: молоко, кефир, сметану, сливочное масло, сыры любого типа, йогурт и творожные десерты;

    • яйца птицы, даже если они используются для приготовления блюд.

    Кроме пищевых запретов, существует ряд нравственных норм, которым принято следовать:

    • воздерживаться от негативных мыслей, гневливости, зависти и раздражения;

    • избегать пустых разговоров и пустой траты времени;

    • уделять больше внимания духовной практике: регулярно молиться, читать Священное Писание и религиозную литературу;

    • совершать добрые дела и помогать нуждающимся людям, проявлять заботу о ближних.

    Таким образом, главное назначение постных практик заключается вовсе не в физической диете, а в осознании своей внутренней жизни, стремлении приблизиться к Богу и совершенствовать себя духовно.

    Календарь питания по дням и неделям (2025-2026)

    Устав православного поста регламентирует не только виды разрешенных продуктов, но и степень тепловой обработки, а также использование растительного масла. Это создает ритм, способствующий как физическому, так и духовному сосредоточению.

    Первый период: 28 ноября – 19 декабря

    Этот этап, посвященный ветхозаветным пророкам, является вводным и характеризуется наибольшим количеством послаблений, включая регулярное употребление рыбы.

    Понедельник: горячая пища без масла

    Суть дня заключается в употреблении термически обработанной еды без добавления растительного масла.

    • На завтрак обычно готовят каши на воде – овсяную, гречневую или пшенную.

    • Обед может включать густые супы на овощном бульоне, такие как щи, борщ или овощной суп-пюре.

    • Для ужина подходят тушеные или запеченные без масла овощи – кабачки, баклажаны, морковь или капуста.

    В течение дня в качестве перекусов допускаются фрукты, орехи или хлеб.

    Вторник и четверг: горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба

    Эти дни предполагают послабление – разрешается добавлять в пищу растительное масло и употреблять рыбу.

    • Утренний прием пищи может состоять из каши с маслом или овощных оладьев, жаренных на масле.

    • В обед можно подавать уху, рыбный суп или тушеную с овощами и маслом рыбу.

    • На ужин готовят овощные рагу, салаты с масляной заправкой или крупяные гарниры с рыбой.

    Рыбу можно употреблять в течение дня в одном из основных приемов пищи.

    Среда и пятница: сухоядение

    Это дни строгого воздержания, когда запрещены горячая пища и растительное масло. Рацион состоит из сырых, сушеных или моченых продуктов без термической обработки. Основой питания служит хлеб, предпочтительно ржаной или цельнозерновой.

    • К хлебу добавляются сырые овощи – морковь, капуста, репа, огурцы и помидоры.

    • Разрешаются фрукты – яблоки, груши, бананы, а также сухофрукты – изюм, курага, чернослив.

    • Допускаются орехи и семечки в качестве источника белка и жиров.

    Из напитков предпочтение отдается воде, компотам из сухофруктов без сахара.

    Суббота и воскресенье: горячая пища с растительным маслом, рыба, вино

    В выходные дни допускаются максимальные послабления, включая употребление рыбы и небольшого количества вина.

    • Завтрак может включать каши с маслом, овощные запеканки или блюда из рыбы.

    • Обед представляет собой полноценный прием пищи с горячими первыми и вторыми блюдами с рыбой и овощами.

    • Ужин может состоять из печеных овощей с маслом, грибов или постных пирогов с рыбой.

    Разрешается небольшое количество красного вина, обычно разведенного водой, во время основной трапезы.

    Рыбу в эти дни можно употреблять несколько раз.

    Второй период: 20 декабря – 1 января

    Пост постепенно усиливается в преддверии праздника. Рыба в обычные дни уже не благословляется, оставаясь разрешенной только в отдельные праздники, например, в день памяти святителя Николая 19 декабря.

    Понедельник: горячая пища без масла

    Рацион аналогичен понедельникам первого периода – каши на воде и овощные блюда без масла.

    Акцент делается на простой и сытной пище – картофеле, тыкве, репе, различных крупах.

    Супы варятся на воде или овощном бульоне без использования даже постного масла.

    Вторник и четверг: горячая пища с маслом

    Главное изменение – рыба из рациона этих дней исключается.

    Пища готовится с использованием растительного масла, что делает ее более разнообразной.

    • На завтрак подают каши с маслом, тушеные или запеченные овощи.

    • Обед включает супы с масляной заправкой, овощные котлеты, грибные блюда.

    • Ужин состоит из салатов с маслом, тушеной фасоли, чечевицы или других бобовых.

    Среда и пятница: сухоядение

    Правила остаются такими же строгими, как и в первом периоде. Питание строится на хлебе, сырых овощах, фруктах, орехах и сухофруктах. Важно следить за разнообразием сырых овощей для получения необходимых витаминов.

    Суббота и воскресенье: горячая пища с маслом

    Рыба в эти дни, как правило, не разрешается. Рацион состоит из согревающих и питательных блюд с растительным маслом. Готовят грибные супы, крупяные запеканки, фаршированные овощи, овощные пловы.

    Пища становится более простой, без изысков, что соответствует усилению духовного сосредоточения.

    Третий период: 2–6 января (предпраздничные дни)

    Это самый строгий этап поста, когда устав предписывает максимальное воздержание.

    Понедельник, среда, пятница: сухоядение

    Количество дней сухоядения увеличивается до трех в неделю. Рацион состоит исключительно из невареной пищи – хлеба, овощей, фруктов, орехов, меда. В эти дни не употребляются даже горячие напитки, допускается только холодная вода или соки.

    Вторник и четверг: горячая пища без масла

    В эти дни разрешается скромная горячая пища, но без добавления масла. Основу питания составляют простые постные каши, печеный картофель, тушеные без масла овощи. Супы варятся на воде без какой-либо заправки, часто в виде простых овощных отваров.

    Суббота: горячая пища с маслом

    В последнюю субботу перед Рождеством допускается небольшое послабление. Разрешается употреблять горячую пищу с растительным маслом. Можно приготовить овощное рагу, грибы с крупой или постные котлеты.

    6 января, Сочельник: строгий пост

    Это день наиболее строгого воздержания. Предписывается полный отказ от пищи до появления на небе первой вечерней звезды, что символизирует воспоминание о Вифлеемской звезде.

    После наступления темноты принято употреблять сочиво – специальное блюдо из вареной пшеницы, меда, изюма и орехов. Сочиво обладает высокой питательной ценностью, что помогает восстановить силы после дня строгого поста и символизирует сладость грядущей радости Рождества.

    Послабления и исключения в постные дни

    Строгость поста может варьироваться в зависимости от обстоятельств жизни и здоровья человека.

    Послабления положены детям, беременным и кормящим женщинам, путешествующим, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто занят тяжелым физическим трудом.

    В дни великих церковных праздников, выпадающих на пост, могут делаться послабления. Например, рыба разрешается в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и в выходные дни первого периода поста.

    Окончательное решение о мере поста следует принимать после личной беседы со священником.

    Как соблюдать пост без вреда для здоровья

    Переход на растительную пищу требует внимательного отношения к сбалансированности рациона.

    • Источники белка: тофу, чечевица, фасоль, нут, гречка, киноа, орехи.

    • Источники жиров: авокадо, орехи, семена льна и подсолнечника, растительные масла (оливковое, льняное).

    • Витамины и клетчатка: сезонные овощи и фрукты, замороженные ягоды, квашеная капуста.

    • Важные микроэлементы: для восполнения возможного дефицита железа и витамина B12 стоит проконсультироваться с врачом.

    Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, анемией или диабетом перед началом поста необходимо обсудить свой рацион с лечащим врачом. Резкий переход на новый тип питания и такой же резкий выход из поста могут навредить организму.

    Духовный смысл Рождественского поста

    Главная цель поста – не просто отказ от определенной пищи, а духовное преображение. Это время, когда верующие стараются:

    • уделять больше времени молитве и чтению Евангелия;

    • посещать богослужения, особенно утренние и воскресные;

    • проявлять любовь к ближним через дела милосердия: помощь нуждающимся, посещение больных, примирение с обиженными;

    • воздерживаться от развлечений, суетных мыслей и греховных привычек.

    Это путь, который помогает сосредоточиться на главном – встрече со Христом.

    Выход из поста и праздник Рождества Христова

    Пост завершается с наступлением праздника Рождества Христова, 7 января 2026 года. В этот день верующие разговляются – прекращают пост и возвращаются к обычному рациону.

    • Выход из поста должен быть постепенным. Не рекомендуется сразу нагружать пищеварительную систему тяжелой мясной пищей.

    • Начинать разговение лучше с легких блюд: кисломолочных продуктов, яиц, сыра.

    Праздничный стол символизирует радость и духовную полноту события. Завершение поста знаменует собой не просто возврат к привычной еде, а вхождение в праздник обновленными душой и телом.

    Рождественский пост – это дарованная возможность встретить светлый праздник Рождества подготовленным, испытав не только физическое, но и глубокое духовное обновление.

    Главное
    Песков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
    Директора «Энергоатома» арестовали на Украине по делу о коррупции
    Сальдо заявил о планах ВСУ выгнать с Карантинного острова его жителей
    Мишустин предложил новое название для «белых хакеров»
    В Москве в 2026 году запустят беспилотное такси
    Над Россией начала формироваться зона интенсивных полярных сияний
    Главная новогодняя ель России найдена в Подмосковье (фото)

    Ставки по ипотеке привяжут к количеству детей

    Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости? Подробности

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему президент Мексики стала жертвой сексуального насилия

    История знает случаи, когда глава государства позволял себе сексуальные домогательства по отношению к нижестоящим. Но Мексика показала уникальный обратный пример – президент страны стала жертвой таких домогательств. Почему такое могло случиться именно в современной Мексике? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации