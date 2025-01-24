ФСБ раскрыла ОПГ, похищавшую участников СВО и вымогавшую у них деньги

Tекст: Алексей Дегтярев

Преступная группа использовала двух несовершеннолетних девушек, которые через интернет завязывали знакомства с военными с целью вступления в интимные отношения, пояснили в ФСБ, передает ТАСС.

После этого военнослужащих похищали, представляясь сотрудниками полиции.

Злоумышленники угрожали насилием и требовали денежные средства в размере более 3 млн рублей за невозбуждение уголовных дел против военнослужащих за их связи с несовершеннолетними.

Члены ОПГ также специализировались на вымогательстве у предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей под различными предлогами.

Они привлекали для психологического давления ранее судимого за мошенничество жителя села Крым Ростовской области, который представлялся действующим сотрудником ЧВК «Вагнер». Сам мужчина отношения к военной службе не имел и работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.

Также в роли якобы сотрудников правоохранительных органов были еще несколько фитнес-тренеров одного из спортклубов Ростова-на-Дону. Один из обвиняемых представлялся помощником полномочного представителя президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

У подозреваемых в ходе обысков изъяли несколько единиц травматического оружия с патронами, деньги, стероиды, средства связи, а также военную форму с шевронами.

Всех установленных участников ОПГ определили в СИЗО Ростова-на-Дону.

В ноябре в Симферополе задержали судимого мужчину, который, выдавая себя за участника боевых действий, похищал деньги у военнослужащих и военных пенсионеров.

В октябре во Владимирской области задержали троих человек по подозрению в краже более 11 млн рублей с банковских карт военнослужащих, подписавших контракты на службу в зоне СВО.