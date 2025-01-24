Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
ФСБ раскрыла ОПГ, похищавшую участников СВО и вымогавшую у них деньги
Члены организованной преступной группировки задержаны в Ростовской области, их подозревают в похищении военнослужащих, участвовавших в СВО, и вымогательстве у них более 3 млн рублей, сообщили в ФСБ.
Преступная группа использовала двух несовершеннолетних девушек, которые через интернет завязывали знакомства с военными с целью вступления в интимные отношения, пояснили в ФСБ, передает ТАСС.
После этого военнослужащих похищали, представляясь сотрудниками полиции.
Злоумышленники угрожали насилием и требовали денежные средства в размере более 3 млн рублей за невозбуждение уголовных дел против военнослужащих за их связи с несовершеннолетними.
Члены ОПГ также специализировались на вымогательстве у предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей под различными предлогами.
Они привлекали для психологического давления ранее судимого за мошенничество жителя села Крым Ростовской области, который представлялся действующим сотрудником ЧВК «Вагнер». Сам мужчина отношения к военной службе не имел и работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.
Также в роли якобы сотрудников правоохранительных органов были еще несколько фитнес-тренеров одного из спортклубов Ростова-на-Дону. Один из обвиняемых представлялся помощником полномочного представителя президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
У подозреваемых в ходе обысков изъяли несколько единиц травматического оружия с патронами, деньги, стероиды, средства связи, а также военную форму с шевронами.
Всех установленных участников ОПГ определили в СИЗО Ростова-на-Дону.
В ноябре в Симферополе задержали судимого мужчину, который, выдавая себя за участника боевых действий, похищал деньги у военнослужащих и военных пенсионеров.
В октябре во Владимирской области задержали троих человек по подозрению в краже более 11 млн рублей с банковских карт военнослужащих, подписавших контракты на службу в зоне СВО.