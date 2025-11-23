NYT сообщила о разработке отдельных переговоров между Россией и США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет в The New York Times, переговоры между США и Россией могут пройти в ближайшее время. Издание отмечает, что развитие таких планов подтвердил неназванный американский чиновник, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.