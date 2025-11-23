  • Новость часаЭксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики
    Трамп: Если Зеленскому не нравится мирный план, он может биться до разрыва маленького сердца
    Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
    Келлог назвал позерством заявления Украины об отказе признать потерю территорий
    Украина атаковала Шатурскую ГРЭС в Московской области
    Российские войска освободили Петровское, Тихое и Отрадное
    В ЕС заявили о несогласии с изменением границ Украины
    В Госдуме ответили Литве на угрозу блокировки Калининграда
    ХАМАС объявило о готовности возобновить боевые действия в Газе
    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    23 ноября 2025, 15:53

    NYT сообщила о разработке отдельных переговоров между Россией и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    В настоящее время ведется подготовка к проведению отдельных переговоров между США и Россией, причем инициатива обсуждается на уровне высокопоставленных должностных лиц, сообщили СМИ.

    Как пишет в The New York Times, переговоры между США и Россией могут пройти в ближайшее время. Издание отмечает, что развитие таких планов подтвердил неназванный американский чиновник, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    22 ноября 2025, 07:23
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине

    Вэнс: Критики плана США по Украине искажают реалии на земле

    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил три ключевых условия для мирного соглашения по конфликту на Украине.

    Венс заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что любой мирный план должен предусматривать прекращение боевых действий и сохранение суверенитета Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; максимально способствовать предотвращению возобновления военных действий в будущем.

    «Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо искажает некоторые критические реалии на земле», – заявил он.

    По его словам, распространено ошибочное мнение, что через увеличение финансовой и военной поддержки или санкций можно добиться победы. «Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире», – заявил Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который на Западе с возмущением назвали «капитуляцией» Украины.


    21 ноября 2025, 16:38
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    22 ноября 2025, 13:05
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    22 ноября 2025, 13:36
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    21 ноября 2025, 20:59
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

    Путин отметил: «И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    21 ноября 2025, 10:37
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе, уступив место новым переговорщикам по украинскому урегулированию, сообщает Politico.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог, занимающий должность спецпосланника США по Украине, покинет свой пост в январе 2026 года, передает Politico.

    Решение принято на фоне продвижения в Белом доме нового мирного плана по завершению конфликта, предполагающего серьезные уступки со стороны Киева.

    Келлог был назначен Дональдом Трампом сразу после переизбрания в ноябре 2024 года. Однако уже к весне 2025 года его влияние на переговорный процесс уменьшилось – поводом стали симпатии Келлога к украинской стороне, которые не поддерживали ключевые сотрудники Белого дома.

    Главную роль в выработке мирного плана со временем заняли посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Мирная инициатива, разработанная группой Уиткоффа, уже была представлена Киеву и включает требования по передаче Украине значительных территорий и военным ограничениям.

    Европейские союзники оказались удивлены новыми условиями, так как ожидали другого подхода после недавних изменений в позиции американской администрации. Несмотря на это, американские военные лидеры заверяют, что нынешний план остается гибким и может быть доработан, однако переговорная команда активно работает над его согласованием с Владимиром Зеленским.

    Ранее четыре источника агентства Reuters сообщили, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог намерен покинуть администрацию в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Зеленского.

    22 ноября 2025, 06:32
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Все армии в мире, кроме армий России, Украины и Израиля, отстают от американских вооруженных сил в плане технологий, в частности, в сфере БПЛА, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

    «Я думаю, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и, возможно, Израиля, отстают», – приводит слова Дрисколла РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По его словам, эти три страны находятся в состоянии военного конфликта, что вынуждает их внедрять инновационные решения гораздо быстрее, чем это делают страны с устоявшимися бюрократическими системами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрисколл совершил визит в Киев. СМИ сообщали, что после Киева Дрисколл намерен провести переговоры с представителями России. Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву в конце следующей недели.


    21 ноября 2025, 20:46
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Путин на заседании с Совбезом РФ подчеркнул: «У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», передает официальный сайт Кремля.

    «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – добавил глава государства.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Напомним, Wall Street Journal писала, что США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    21 ноября 2025, 16:15
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    22 ноября 2025, 00:25
    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США

    Трамп: Зеленскому придется одобрить мирный план США

    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я разговариваю с людьми, у нас есть план», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    «Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить», – заявил Трамп. У него спросили, собираются ли США прекратить поддержку Украины, если Зеленский не одобрит план. В ответ Трамп заявил, что «рано или поздно» Киеву «придется что-то принять», передает ТАСС.

    «Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», – заявил глава американского государства.

    Трамп также выразил мнение, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад. Он отметил, что у руководства Украины нет козырей на переговорах.

    Президент США вновь заявил, что рассчитывал быстрее закончить конфликт на Украине благодаря «очень хорошим отношениям» с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп отметил, что Украину ожидает сложная зима из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования украинского конфликта, который на Западе назвали «капитуляцией» Украины. Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, а отказ Киева от переговоров лишь приближает выполнение целей спецоперации военным путем.

    21 ноября 2025, 20:52
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    21 ноября 2025, 22:57
    США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием российских банков

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство финансов США разрешило проведение финансовых операций для строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием крупнейших банков России, включая Сбербанк и Газпромбанк, сообщило американское ведомство.

    «Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выпускает общую лицензию №132, «Разрешение на определённые операции, связанные с атомной электростанцией «Пакш 2», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В генеральной лицензии уточняется, что под действие разрешения попадают такие банки, как Сбербанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Альфабанк, Росбанк, «Зенит», Банк «Санкт-Петербург», а также Центральный банк. Также под действие лицензии попадает Национальный клиринговый центр.

    Выданная минфином лицензия не содержит временных ограничений. Генеральная лицензия распространяется и на дочерние структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал это решение важным политическим сигналом от Вашингтона. Заливка первого бетона в фундамент второй очереди АЭС «Пакш» в Венгрии назначена на 5 февраля 2026 года, и после этой даты объект, как отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, будет считаться «строящейся атомной станцией» по критериям МАГАТЭ.

    22 ноября 2025, 05:29
    Западные СМИ увидели в плане США по Украине помеху для изъятия активов России

    FT: «Репарационный кредит» Киеву за счет активов России оказался под угрозой

    Tекст: Антон Антонов

    Планы Европы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины столкнулись с помехой из-за плана США по урегулированию конфликта на Украине, пишут несколько западных СМИ.

    Как пишет Financial Times, подход США вызывает серьезное недовольство у чиновников в Европе, где хранятся основные российские активы. Один из них назвал американскую инициативу «намеренной провокацией», а другой отметил, что передача замороженных российских средств США и России выглядит «немыслимой». При этом издание считает, что давление Вашингтона может изменить ситуацию, передает ТАСС.

    По мнению Politico, предложения Вашингтона уже ставят под угрозу экспроприацию российских средств в ЕС и финансирование Киева в 2026-2027 годах. «Трамп вставляет палки в колеса одного из самых сложных переговорных процессов, происходящих в Европе», – пишет Politico в статье под заголовком «Уиткоффу нужен психиатр». Источники Politico считают, что требование США о разблокировке российских активов и передаче значительной их части в фонд восстановления Украины «будет всеми отвергнуто».

    Об обеспокоенности европейских столиц пишет и Handelsblatt. Бельгийский чиновник сообщил газете, что инициатива Вашингтона может обязать ЕС компенсировать изъятые средства, а планы ЕС по финансированию Украины фактически «превращаются в ничто». Реализация американской схемы приведет к затягиванию переговоров и грозит новым конфликтом между Брюсселем и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела три варианта финансирования Украины, одним из которых является экспроприация российских активов. Министерство финансов России разработало проект ответных мер на случай конфискации российских активов странами Запада.

    22 ноября 2025, 01:52
    Шольц признал предложение Вашингтону сделки по «Северному потоку-2» в 2020 году

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году, занимая пост министра финансов Германии, предложил США сделку по газопроводу «Северный поток – 2».

    Шольц направил письмо американскому коллеге Стивену Мнучину с предложением прекратить давление на проект «Северный поток – 2» в обмен на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа и увеличение объема закупок газа у США, передает ТАСС со ссылкой на Ostsee-Zeitung.

    В ходе заседания парламентской комиссии земли Мекленбург – Передняя Померания Шольц заявил: «Письмо действительно было». Тем не менее администрация США отклонила предложение Шольца и продолжила противодействие проекту «Северный поток – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что поддержал создание фонда для «Северного потока – 2» ради защиты энергетической политики страны от вмешательства США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что оставшуюся после подрыва нитку газопровода «Северный поток» можно запустить в работу немедленно, однако поврежденные трубы со временем становятся непригодными для ремонта.

    20 ноября 2025, 16:42
    Эксперт спрогнозировал отстранение Зеленского по новому плану США по Украине

    Эксперт Шимо: Американский мирный план предусматривает смену власти на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо считает, что план Вашингтона по Украине направлен на замену Зеленского прозападным кандидатом и частичное удовлетворение российских требований, пишут СМИ.

    Основные положения американского плана по урегулированию конфликта на Украине посвящены отстранению Зеленского от власти. Об этом заявил в интервью ТАСС руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо.

    Эксперт отметил, что мирный план США, состоящий из 28 пунктов, является только инициативой Вашингтона. Россия его не одобряла, однако он не исключает некоторых российских требований.

    «Скорее, его цель – отстранить Зеленского от власти и поставить на его место другого прозападного человека, а заодно убедить европейские страны НАТО в том, что хотя бы частичное удовлетворение российских требований неизбежно», – считает Шимо.

    Он выразил мнение, что документ приближает западные страны к переговорам по ряду вопросов, но его нельзя назвать уступкой России. Он напомнил, что Москва ранее направляла США и НАТО свои требования в сфере безопасности, которые были отвергнуты Западом, а цели России включают денацификацию, демилитаризацию и нейтралитет Украины.

    Эксперт также высказал мнение о вероятности промежуточных договоренностей по Украине, но считает, что при отсутствии устранения первопричин конфликта мирное соглашение может быть отложено. Шимо пояснил, что план США не содержит прямого устранения причин противостояния, хотя такую возможность и не исключает.

    По его словам, окружение Зеленского убеждено в том, что выполнение американского плана приведет к капитуляции страны. Однако Зеленскому, добавил Шимо, уже дали понять, что план должен быть принят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский спецпосланник Стивен Уиткофф допустил возможность случайной утечки деталей мирного плана по урегулированию конфликта на Украине в СМИ.

    Многие европейские и украинские чиновники не знают подробностей мирного плана команды Трампа по Украине, который может предусматривать значительные территориальные уступки.

    Кремль считает любое время подходящим для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

    21 ноября 2025, 23:30
    Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время группа американских военных собирается прибыть в Москву для обсуждения плана урегулирования ситуации на Украине, пишет Guardian.

    «По данным американских источников, группа американских генералов, вероятно, прилетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения «мирного плана», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прошли консультации между украинскими и американскими представителями во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом по предложенному Вашингтоном плану урегулирования конфликта. СМИ сообщали, что после переговоров в Киеве Дрисколл планирует провести встречу с представителями России.


    Царев напомнил, как Зеленский оправдывался за день рождения в квартире Миндича
    Германия не смогла отказаться от оплаты российского СПГ
    Макрон выступил против возвращения России в G8
    Джонсон назвал план США «военной кастрацией» Украины
    Стало известно о подготовке США свержения президента Венесуэлы
    Умер народный артист России Виталий Мишле
    Стало известно об отказе россиян от использования отчества в устной речи

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном? Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа прикрывает «срач» Зеленского

    Владимир Зеленский старательно дистанцируется от грандиозного коррупционного скандала, связанного с его близким соратником, и призывает «прекратить срач» на эту тему. В этом главе киевского режима помогают его западные спонсоры, тщательно заглушая шум по этому поводу. Похоже, что у европейских политиков на то имеются личные, корыстные интересы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

