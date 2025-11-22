  • Новость часаТрамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США
    Путин усадил Зеленского на горшок
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    Грузия назвала Европу главной жертвой противостояния России и Украины
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» с участием российских банков
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    22 ноября 2025, 01:52 • Новости дня

    Шольц признал предложение Вашингтону сделки по «Северному потоку-2» в 2020 году

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году, занимая пост министра финансов Германии, предложил США сделку по газопроводу «Северный поток – 2».

    Шольц направил письмо американскому коллеге Стивену Мнучину с предложением прекратить давление на проект «Северный поток – 2» в обмен на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа и увеличение объема закупок газа у США, передает ТАСС со ссылкой на Ostsee-Zeitung.

    В ходе заседания парламентской комиссии земли Мекленбург – Передняя Померания Шольц заявил: «Письмо действительно было». Тем не менее администрация США отклонила предложение Шольца и продолжила противодействие проекту «Северный поток – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что поддержал создание фонда для «Северного потока – 2» ради защиты энергетической политики страны от вмешательства США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что оставшуюся после подрыва нитку газопровода «Северный поток» можно запустить в работу немедленно, однако поврежденные трубы со временем становятся непригодными для ремонта.

    21 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    21 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине

    Bild: Германия заявила о противодействии плану США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии обеспокоены американским планом по Украине и уже обсуждают дипломатические шаги противодействия инициативе Вашингтона, пишет немецкая газета Bild.

    Власти ФРГ внимательно следят за действиями США по инициативе по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Там пишут, что Германия уже разрабатывает дипломатические меры противодействия предложенному американцами плану. В частности, Берлин собирается привлечь к обсуждению европейских партнеров и объяснить администрации США негативные последствия для Европы.

    В материале Bild говорится, что инициатива американцев не была согласована с европейскими союзниками. Bild отмечает, что в Германии признают ослабление позиций Украины как на военном, так и на политическом фронте.

    Вместе с тем немецкие власти считают, что согласие Киева на план США было бы, по их мнению, равносильно капитуляции перед Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение американских мирных предложений по Украине на полях саммита G20 и в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от США по урегулированию ситуации на Украине.

    Американские СМИ в то же время отмечают, что план США из 28 пунктов требует значительных уступок со стороны Украины.


    21 ноября 2025, 18:56 • Видео
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    21 ноября 2025, 10:37 • Новости дня
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе, уступив место новым переговорщикам по украинскому урегулированию, сообщает Politico.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог, занимающий должность спецпосланника США по Украине, покинет свой пост в январе 2026 года, передает Politico.

    Решение принято на фоне продвижения в Белом доме нового мирного плана по завершению конфликта, предполагающего серьезные уступки со стороны Киева.

    Келлог был назначен Дональдом Трампом сразу после переизбрания в ноябре 2024 года. Однако уже к весне 2025 года его влияние на переговорный процесс уменьшилось – поводом стали симпатии Келлога к украинской стороне, которые не поддерживали ключевые сотрудники Белого дома.

    Главную роль в выработке мирного плана со временем заняли посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Мирная инициатива, разработанная группой Уиткоффа, уже была представлена Киеву и включает требования по передаче Украине значительных территорий и военным ограничениям.

    Европейские союзники оказались удивлены новыми условиями, так как ожидали другого подхода после недавних изменений в позиции американской администрации. Несмотря на это, американские военные лидеры заверяют, что нынешний план остается гибким и может быть доработан, однако переговорная команда активно работает над его согласованием с Владимиром Зеленским.

    Ранее четыре источника агентства Reuters сообщили, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог намерен покинуть администрацию в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Зеленского.

    21 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

    Путин отметил: «И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    21 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Зеленский обсудил мирный план США по Украине с Мерцем, Макроном и Стармером

    Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский обсудили мирную инициативу США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    Как сообщил в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры подтвердили «неизменную и полную поддержку Украины на пути к долгосрочному и справедливому миру», передает ТАСС.

    Корнелиус отметил, что собеседники одобрили усилия США, направленные на завершение конфликта. По его словам, речь шла о том, что линия соприкосновения должна рассматриваться как отправная точка для достижения взаимопонимания, а украинские вооруженные силы обязаны сохранять возможность «эффективно защищать суверенитет страны».

    Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ подчеркнул единство участников разговора в том, что любое соглашение, затрагивающее европейские государства, ЕС и НАТО, должно получить согласие всех европейских партнеров и союзников.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов по урегулированию ситуации на Украине.

    21 ноября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Путин на заседании с Совбезом РФ подчеркнул: «У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», передает официальный сайт Кремля.

    «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – добавил глава государства.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Напомним, Wall Street Journal писала, что США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    21 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    Япония подтвердила зависимость от российского газа
    Япония подтвердила зависимость от российского газа
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Токио не планирует отказываться от российского сжиженного природного газа, несмотря на давление США, и сохраняет стратегические контракты на поставки, пишут «Известия».

    Япония не планирует отказываться от закупок российского газа и будет делать всё возможное для их стабильности, пишут «Известия».

    В посольстве Японии в Москве отметили, что обеспечение страны природным газом, в том числе в рамках проекта «Сахалин-2», имеет ключевое значение для энергетической безопасности. «Мы будем принимать все меры, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем», – заявили в японском диппредставительстве.

    Как отмечают СМИ, во время визита президента США Дональда Трампа в Японию в октябре, он призывал премьер-министра Санаэ Такаити прекратить импорт российского сжиженного газа, а в будущем и других энергоносителей из России. По данным Reuters, этот вопрос поднимался и во время официальных переговоров, и на совместном ланче двух лидеров. Однако Такаити заявила, что отказаться от российского СПГ крайне сложно, так как он обеспечивает около 9% отечественного импорта, а поставки закреплены долгосрочными контрактами до 2028–2033 годов.

    Японский премьер подчеркнула, что уход с проекта «Сахалин-2» обернется выгодой только для Китая и России – китайские компании смогут занять освободившуюся долю, и российский газ просто уйдет в другие страны Азии. Официальная позиция Токио: политика в отношении России формируется исходя из национальных интересов Японии. В посольстве указали, что решения принимаются самостоятельно.

    Эксперты отмечают, что на рынке наблюдается рост поставок российского СПГ в Китай по ценам на 20–30% ниже рыночных, что вызывает озабоченность у японской стороны. Тенденция усиления санкций против России, по мнению аналитиков, создает все более выгодные условия для Пекина как основного покупателя российских энергоносителей. В то же время США рассматривают закон о пошлинах до 500% на импорт из государств, продолжающих закупки российского топлива – японских союзников могут теоретически затронуть эти меры.

    Тем не менее, как подчеркивает старший научный сотрудник Центра японских исследований Олег Казаков, Вашингтон вряд ли введет дополнительные ограничения против Японии из-за важности ее роли в архитектуре безопасности региона. Основной акцент будет делаться на давление на Индию и Китай, а для Японии сделают исключение.

    Несмотря на это, США стремятся переориентировать Токио на сотрудничество с проектом производства СПГ на Аляске и подталкивают японские компании к инвестициям в Alaska LNG. Однако эксперты сомневаются, что этот проект станет полноценной заменой поставкам с Сахалина: вопрос стоимости и сроков старта поставок остается открытым. Японские длинные контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2» истекают в 2026–2033 годах, и уже обсуждаются варианты постепенного перехода на спотовые сделки.

    «Сахалин-2» остается ключевым для Японии – около 56% СПГ с этого проекта уходит в страну, еще 28% – в Китай, 16% – в Южную Корею. Консорциум Mitsui и Mitsubishi по-прежнему участвуют в проекте наряду с Газпромом и сохранили доли после санкций. Аналогичная ситуация сохраняется по проекту «Сахалин-1», где японская SODECO владеет 30%.

    Эксперты подчеркивают: у Японии нет реальной альтернативы российскому СПГ с точки зрения логистики и цены. Газ, доставляемый через морские платформы и трубопроводы «Сахалина-2», направляется напрямую в префектуры страны, и заменить эти поставки на других направлениях пока невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, товарооборот между Россией и Японией увеличился в октябре на 2,55%.

    Премьер-министр Японии заявила Дональду Трампу об отказе вводить запрет на сжиженный природный газ из России.

    Минэкономики Японии ранее отметило важность энергоресурсов, импортируемых из России.

    22 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США

    Трамп: Зеленскому придется одобрить мирный план США

    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я разговариваю с людьми, у нас есть план», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    «Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить», – заявил Трамп. У него спросили, собираются ли США прекратить поддержку Украины, если Зеленский не одобрит план. В ответ Трамп заявил, что «рано или поздно» Киеву «придется что-то принять», передает ТАСС.

    «Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», – заявил глава американского государства.

    Трамп также выразил мнение, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад. Он отметил, что у руководства Украины нет козырей на переговорах.

    Президент США вновь заявил, что рассчитывал быстрее закончить конфликт на Украине благодаря «очень хорошим отношениям» с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп отметил, что Украину ожидает сложная зима из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования украинского конфликта, который на Западе назвали «капитуляцией» Украины. Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, а отказ Киева от переговоров лишь приближает выполнение целей спецоперации военным путем.

    21 ноября 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по мнению Вашингтона, Украина в скором времени неизбежно утратит свои оставшиеся районы Донбасса.

    В ходе эфира радио Fox News он отметил: «Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию». Президент США также прокомментировал идею передачи областей на Украине России, подчеркнув неизбежность такого развития событий в будущих договоренностях, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Напомним, Wall Street Journal писала, что США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов.

    21 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Мерц срочно созвонился с союзниками по Украине

    Bloomberg сообщил о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц изменил расписание для телефонного разговора с партнерами по вопросу урегулирования конфликта на Украине, связанного с инициативой США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

    Как передает Bloomberg, канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный визит в школу в Берлине ради участия в экстренном телефонном разговоре с союзниками, сообщает ТАСС.

    Обсуждение посвящено реакции на американский план по урегулированию украинского кризиса. Состав участников звонка не раскрывается агентством. По данным издания, инициатива исходила от правительства Германии, а само мероприятие планировалось провести в пятницу утром. Другие подробности переговоров не указываются.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить на саммите G20 предложения США по урегулированию ситуации на Украине.

    Между тем Берлин готовит дипломатические шаги в ответ на инициативу США, которая предусматривает признание российского суверенитета над Крымом, Донбассом и рядом других территорий.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов.

    21 ноября 2025, 20:33 • Новости дня
    Трамп пообещал ввести «очень мощные» санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит новые жесткие ограничительные меры против России.

    По словам Трампа, эти санкции начнут действовать в самое ближайшее время, передает РИА «Новости».

    «Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», – заявил он в эфире радио Fox News.

    Ранее США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Агентство Reuters писало, что Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    21 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    Песков: Москве пока не сообщали о согласии Киева на переговоры по плану Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Киева начать переговоры по мирному плана Дональда Трампа, сообщил журналист Life Александр Юнашев.

    Песков заявил, что Москве пока не предоставляли сведений о готовности Владимира Зеленского вести разговоры относительно урегулирования по предложению президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские чиновники заявили, что администрация Дональда Трампа сообщила Владимиру Зеленскому о работе Белого дома в «агрессивном» режиме ради завершения войны до конца года.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности войск.

    Сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил новый мирный план по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не предпринималось.

    21 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    Литва приостановила транзит грузов «ЛУКОЙЛа» в Калининград

    Железные дороги Литвы остановили перевозки грузов «ЛУКОЙЛа» транзитом

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузовые перевозки российской компании в Калининградскую область приостановлены на фоне ужесточения ограничительных мер против «ЛУКОЙЛа».

    О приостановке транзита грузов российской компании в Калининградскую область сообщило государственное предприятие «Летувос гележинкеляй», передает ТАСС. В заявлении отмечается, что решение принято в связи с введением санкций США и Британии против «ЛУКОЙЛа» в октябре текущего года.

    Гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас заявил: «Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию». Приостановка затрагивает все грузы российской компании, следовавшие транзитом через Литву в российский анклав.

    В октябре власти США и Британии внесли «ЛУКОЙЛ» в санкционные списки, ограничив деятельность компании за рубежом. Введение ограничений осложнило логистические цепочки и снизило возможности выхода российского бизнеса на западные рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сеть Teboil, которая принадлежит «ЛУКОЙЛу» с 2005 года, начала закрывать около 400 автозаправок в Финляндии после завершения продаж топлива.

    Новые санкции США и западных стран не оказали влияния на российскую нефтедобычу. Крупнейшие нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

