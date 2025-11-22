Шольц признал предложение Вашингтону сделки по «Северному потоку-2» в 2020 году

Япония подтвердила зависимость от российского газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Япония не планирует отказываться от закупок российского газа и будет делать всё возможное для их стабильности, пишут «Известия».

В посольстве Японии в Москве отметили, что обеспечение страны природным газом, в том числе в рамках проекта «Сахалин-2», имеет ключевое значение для энергетической безопасности. «Мы будем принимать все меры, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем», – заявили в японском диппредставительстве.

Как отмечают СМИ, во время визита президента США Дональда Трампа в Японию в октябре, он призывал премьер-министра Санаэ Такаити прекратить импорт российского сжиженного газа, а в будущем и других энергоносителей из России. По данным Reuters, этот вопрос поднимался и во время официальных переговоров, и на совместном ланче двух лидеров. Однако Такаити заявила, что отказаться от российского СПГ крайне сложно, так как он обеспечивает около 9% отечественного импорта, а поставки закреплены долгосрочными контрактами до 2028–2033 годов.

Японский премьер подчеркнула, что уход с проекта «Сахалин-2» обернется выгодой только для Китая и России – китайские компании смогут занять освободившуюся долю, и российский газ просто уйдет в другие страны Азии. Официальная позиция Токио: политика в отношении России формируется исходя из национальных интересов Японии. В посольстве указали, что решения принимаются самостоятельно.

Эксперты отмечают, что на рынке наблюдается рост поставок российского СПГ в Китай по ценам на 20–30% ниже рыночных, что вызывает озабоченность у японской стороны. Тенденция усиления санкций против России, по мнению аналитиков, создает все более выгодные условия для Пекина как основного покупателя российских энергоносителей. В то же время США рассматривают закон о пошлинах до 500% на импорт из государств, продолжающих закупки российского топлива – японских союзников могут теоретически затронуть эти меры.

Тем не менее, как подчеркивает старший научный сотрудник Центра японских исследований Олег Казаков, Вашингтон вряд ли введет дополнительные ограничения против Японии из-за важности ее роли в архитектуре безопасности региона. Основной акцент будет делаться на давление на Индию и Китай, а для Японии сделают исключение.

Несмотря на это, США стремятся переориентировать Токио на сотрудничество с проектом производства СПГ на Аляске и подталкивают японские компании к инвестициям в Alaska LNG. Однако эксперты сомневаются, что этот проект станет полноценной заменой поставкам с Сахалина: вопрос стоимости и сроков старта поставок остается открытым. Японские длинные контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2» истекают в 2026–2033 годах, и уже обсуждаются варианты постепенного перехода на спотовые сделки.

«Сахалин-2» остается ключевым для Японии – около 56% СПГ с этого проекта уходит в страну, еще 28% – в Китай, 16% – в Южную Корею. Консорциум Mitsui и Mitsubishi по-прежнему участвуют в проекте наряду с Газпромом и сохранили доли после санкций. Аналогичная ситуация сохраняется по проекту «Сахалин-1», где японская SODECO владеет 30%.

Эксперты подчеркивают: у Японии нет реальной альтернативы российскому СПГ с точки зрения логистики и цены. Газ, доставляемый через морские платформы и трубопроводы «Сахалина-2», направляется напрямую в префектуры страны, и заменить эти поставки на других направлениях пока невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, товарооборот между Россией и Японией увеличился в октябре на 2,55%.

Премьер-министр Японии заявила Дональду Трампу об отказе вводить запрет на сжиженный природный газ из России.

Минэкономики Японии ранее отметило важность энергоресурсов, импортируемых из России.