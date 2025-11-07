Банда заставила покупателя машины подписать контракт с Минобороны

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2024 году, по версии следствия, группа жителей Ангарска использовала продажу автомобиля в рассрочку как способ вымогательства, передает РИА «Новости».

Они потребовали деньги от покупателя, но не получив их, вернули машину себе, похитили молодого человека и под угрозами заставили его подписать контракт для участия в спецоперации на Украине.

После подписания контракта в конце октября 2024 года и получения полагающейся выплаты мужчина перевел участникам группы 700 тыс. рублей, которыми они впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Незаконные действия были выявлены и пресечены при содействии сотрудников Управления ФСБ по Иркутской области. Расследование ведется по статьям о вымогательстве и похищении человека, совершенном группой с применением насилия.

Всего арестовано семь фигурантов, им от 19 до 39 лет. В местах проживания обвиняемых проведены обыски, изъяты оружие и техника.

До этого в МВД сообщили, что в Петербурге четыре человека обманом обеспечивали отправку новобранцев в зону СВО и присваивали себе их выплаты.

Еще раньше мошенники начали имитировать сайты благотворительных фондов, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.