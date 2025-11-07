Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.3 комментария
Банда заставила покупателя машины подписать контракт с Минобороны
В Иркутской области суд арестовал семерых мужчин, заставивших покупателя автомобиля подписать контракт с Минобороны и отдать им часть полученных им средств, сообщили в следственном управлении СК по региону.
В 2024 году, по версии следствия, группа жителей Ангарска использовала продажу автомобиля в рассрочку как способ вымогательства, передает РИА «Новости».
Они потребовали деньги от покупателя, но не получив их, вернули машину себе, похитили молодого человека и под угрозами заставили его подписать контракт для участия в спецоперации на Украине.
После подписания контракта в конце октября 2024 года и получения полагающейся выплаты мужчина перевел участникам группы 700 тыс. рублей, которыми они впоследствии распорядились по своему усмотрению.
Незаконные действия были выявлены и пресечены при содействии сотрудников Управления ФСБ по Иркутской области. Расследование ведется по статьям о вымогательстве и похищении человека, совершенном группой с применением насилия.
Всего арестовано семь фигурантов, им от 19 до 39 лет. В местах проживания обвиняемых проведены обыски, изъяты оружие и техника.
До этого в МВД сообщили, что в Петербурге четыре человека обманом обеспечивали отправку новобранцев в зону СВО и присваивали себе их выплаты.
Еще раньше мошенники начали имитировать сайты благотворительных фондов, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.