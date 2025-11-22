Страны G20 призвали увеличить климатические инвестиции до триллионов долларов

Страны G20 призвали повысить климатическое финансирование до триллионов долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лидеры стран G20 призвали увеличить мировые объемы инвестиций и финансирования климатических инициатив с миллиардов до триллионов долларов, передает ТАСС. В совместной декларации отмечается важность согласования всех финансовых потоков с целями Парижского соглашения, а также наращивания технологий и капитала для развивающихся стран.

В документе уточняется, что потребности развивающихся стран для реализации национальных климатических вкладов составляют от 5,8 до 5,9 трлн долларов до 2030 года. Участники саммита особо подчеркнули, что климатические меры не должны становиться формой дискриминации или скрытого ограничения международной торговли.

Кроме того, лидеры G20 заявили о необходимости усилить борьбу с опустыниванием, деградацией почв и засухой. В декларации поддержана Глобальная земельная инициатива, предполагающая сокращение площадей истощенных земель на 50% и стимулирование инвестиций в восстановление экосистем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидеры G20 на саммите поддержали ужесточение мер по борьбе с коррупцией.

В итоговой декларации G20 конфликт на Украине назван одним из крупнейших в мире, наряду с конфликтами в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на саммите в ЮАР указал на опасность роста государственных долгов в странах G7 и отметил риски для их финансовой стабильности.



