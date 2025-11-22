Страны G20 призвали увеличить климатические инвестиции до триллионов долларов

  • Новость часаЛидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе
    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Военкор рассказал о проблемах с логистикой у ВСУ после освобождения Звановки в ДНР
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    Захарова заявила о героизации Западом убийц русских
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    14 комментариев
    22 ноября 2025, 16:20 • Новости дня

    Страны G20 призвали увеличить климатические инвестиции до триллионов долларов

    Страны G20 призвали повысить климатическое финансирование до триллионов долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники саммита G20 в ЮАР приняли декларацию о необходимости увеличить климатические инвестиции с миллиардов до триллионов долларов и согласовать финансовые потоки с экологическими целями.

    Лидеры стран G20 призвали увеличить мировые объемы инвестиций и финансирования климатических инициатив с миллиардов до триллионов долларов, передает ТАСС. В совместной декларации отмечается важность согласования всех финансовых потоков с целями Парижского соглашения, а также наращивания технологий и капитала для развивающихся стран.

    В документе уточняется, что потребности развивающихся стран для реализации национальных климатических вкладов составляют от 5,8 до 5,9 трлн долларов до 2030 года. Участники саммита особо подчеркнули, что климатические меры не должны становиться формой дискриминации или скрытого ограничения международной торговли.

    Кроме того, лидеры G20 заявили о необходимости усилить борьбу с опустыниванием, деградацией почв и засухой. В декларации поддержана Глобальная земельная инициатива, предполагающая сокращение площадей истощенных земель на 50% и стимулирование инвестиций в восстановление экосистем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидеры G20 на саммите поддержали ужесточение мер по борьбе с коррупцией.

    В итоговой декларации G20 конфликт на Украине назван одним из крупнейших в мире, наряду с конфликтами в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на саммите в ЮАР указал на опасность роста государственных долгов в странах G7 и отметил риски для их финансовой стабильности.


    22 ноября 2025, 14:01 • Новости дня
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    @ Thomas Mukoya/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    Организаторы саммита лидеров G20, проходящего в Йоханнесбурге, забыли отключить звук на закрытой сессии, что вызвало замешательство у президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает РИА «Новости».

    начале мероприятия было объявлено, что в прямой эфир пойдет только вступительная речь главы Южно-Африканской Республики, остальные выступления планировалось показывать без звука и без присутствия прессы.

    Во время речи Рамафоса обратился к необходимости принятия итоговой декларации встречи и процитировал римского писателя Плиния Старшего, когда помощники сообщили ему о технической накладке. Президент ЮАР заметил: «Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», и с улыбкой продолжил разговор.

    Лишь спустя минуту организаторы вернули порядок и отключили звук трансляции, восстановив приватность обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЮАР заявили, что готовы приветствовать делегацию США на церемонии закрытия саммита G20.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по урегулированию ситуации на Украине на встрече G20.

    МИД ЮАР сообщил о формировании итогового документа саммита G20 в ЮАР.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 15:23 • Новости дня
    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине

    Страны G20 заявили о стремлении к справедливому миру на Украине

    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, говорится в декларации саммита лидеров G20.

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, а также разрешению конфликтов в Демократической Республике Конго, Палестине и Судане, передает ТАСС.

    «Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и на Украине», – цитирует телеканал Al Jazeera декларацию G20.

    Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине. Фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20.

    FT сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы.

    Комментарии (2)
    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин начал переговоры с премьер-министром Того в Кремле

    Путин начал переговоры с премьер-министром Того Гнассингбе в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель совета министров Того Фор Гнассингбе начали двусторонние переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Встреча проходит в узком формате, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что после первых переговоров в узком формате стороны продолжат обсуждение в расширенном составе.

    Ожидается, что ключевыми темами встречи станут перспективы развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах. Также планируется затронуть актуальные вопросы региональной повестки.

    Накануне Путин встретился с премьером Госсовета КНР в Кремле. Российский лидер также провел встречу с главой МИД Индии и премьером Монголии.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 22:37 • Новости дня
    Россия решила открыть посольство в Того в 2026 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское дипломатическое представительство заработает в Того в 2026 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    «Мы с вами встречаемся не первый раз, но тем не менее хотел бы отметить, что в этом году мы уже отметили 65 лет установления дипломатических отношений. Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства – и вот мы наконец договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах», – приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

    Путин обратил внимание на то, что несмотря на отсутствие посольств, экономические связи между Россией и Того укрепляются. Объем сотрудничества пока сравнительно невелик, однако наблюдается устойчивый положительный тренд.

    «Я очень рассчитываю, что после открытия посольских учреждений и после начала работы межправкомиссии, мы с вами с обеих сторон сможем сделать все для того, чтобы эту тенденцию не только сохранить, но и ускорить», – добавил российский лидер.

    Премьер Того, со своей стороны, отметил, что присутствие дипломатических миссий поможет укрепить межгосударственное взаимодействие и деловые контакты. Он поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с терроризмом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин проводит серию встреч с иностранными министрами и высшими чиновниками. В понедельник он встретился с премьером Госсовета КНР в Кремле, провел встречу с главой МИД Индии и премьером Монголии. Во вторник пообщался с премьер-министром Того в Кремле.


    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 10:23 • Новости дня
    МИД сообщил о формировании итогового документа саммита G20 в ЮАР

    МИД: Текст итогового документа саммита G20 сформирован

    Tекст: Вера Басилая

    Шерпы стран – участниц Группы двадцати (G20) завершили переговоры по подготовке текста итогового документа предстоящего саммита в Южно-Африканской Республике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    По словам Бердыева, шерпы членов G20 завершили переговоры по итоговому документу предстоящего саммита в ЮАР, передает ТАСС.

    Он пояснил, что теперь дальнейшее утверждение договоренностей будет происходить уже на встрече лидеров G20.

    Встреча глав государств и интеграционных структур G20 состоится в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября.

    Ранее сообщалось, что глава правительства Китая Ли Цян заменит председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Йоханнесбурге.

    Президент России Владимир Путин не планирует ехать на этот саммит в Южно-Африканской Республике.

    Делегацию России на саммите в Йоханнесбурге возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    В Эфиопии открылась конференция по продовольственному суверенитету Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Международная конференция по обеспечению продовольственного суверенитета стран Африки открылась в столице Эфиопии, сообщило Россотрудничество.

    В Эфиопии стартовала Международная конференция по обеспечению продовольственного суверенитета стран Африки, сообщается на сайте Россотрудничества.

    Участие в мероприятии принимают более 250 человек из 15 африканских государств – это представители промышленности, банковского сектора, туризма, науки, образования, правительств и прессы. Конференция проходит в Аддис-Абебе с 21 по 22 ноября и включает тематические сессии, круглые столы, доклады и пленарные заседания.

    «На этой конференции мы будем говорить о самом главном. Не о том, какие гуманитарные грузы может прислать мир, не о том, кто и как будет управлять Африкой, диктовать ей, как строить свою судьбу. Нет! Мы будем говорить о том, как Африка может самостоятельно развиваться, расти и быть по-настоящему независимой», – заявил на открытии конференции руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

    Он отметил готовность России делиться с африканскими странами опытом в агропромышленности и технологиях преодоления зависимости от импорта.

    В открытии также приняли участие министр сельского хозяйства Эфиопии Аддису Арега и посол России в Эфиопии Евгений Терехин. Арега считает, что сотрудничество с Россией открывает доступ к технологиям, знаниям и удобрениям, и видит в партнерстве основу для устойчивого развития сельского хозяйства на континенте. Терехин акцентировал внимание на важности перехода от продовольственной безопасности к полноценному продовольственному суверенитету, что, по его словам, является фундаментом национальной независимости.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в письменном обращении выразил уверенность в конструктивности конференции и поддержал идею расширения экономического сотрудничества с Африкой. Лавров заверил, что российские экономоператоры и дальше будут оказывать поддержку в вопросах продовольственной безопасности континента.

    В мероприятии также участвуют представители Международного комитета Красного Креста и Глобального центра черной истории, наследия и образования. Особое внимание на конференции уделяется не только продовольственным вопросам, но и роли женщин в социально-экономическом развитии, а также новым стратегическим партнерствам.

    Организатором стала Россотрудничество, а поддержку предоставили Министерство сельского хозяйства и Министерство иностранных дел России.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 06:26 • Новости дня
    Власти Нигерии объявили максимальную готовность органов безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Нигерии Бола Тинубу привел органы безопасности страны в состояние максимальной готовности на фоне нападений террористов и бандитов в стране, заявил министр информации страны Мохаммед Идрис.

    По его словам, президент Бола Тинубу привел органы безопасности Нигерии в состояние максимальной готовности и поручил преследовать и уничтожать вооруженные преступные группировки, передает РИА «Новости». Идрис подчеркнул, что решение связано с обострением ситуации в стране на фоне серии кровавых инцидентов последних дней.

    В связи с этим глава государства отменил международные командировки, включая участие в саммите G20 в Южно-Африканской Республике, чтобы сосредоточиться на внутренней безопасности страны.

    В понедельник в штате Кебби вооруженные бандиты похитили 25 учениц школы для девочек и убили заместителя директора. На следующий день президент подтвердил гибель бригадного генерала Мусы Уба от рук сепаратистов в штате Борно. В среду в городе Эруку в штате Квара боевики напали на церковь, убив по меньшей мере трех человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нигерии потребовали извинений от Дональда Трампа за его высказывания. США разработали три варианта борьбы с исламистскими группировками в Нигерии. Пентагон начал подготовку к возможным военным действиям против Нигерии.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Посол Амбаров сообщил о переносе учений России, ЮАР и Китая на январь

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместные маневры флотов России, ЮАР и Китая состоятся в январе 2026 года из-за переноса сроков в связи с проведением саммита G20 в Йоханнесбурге, рассказал посол России в Претории Роман Амбаров.

    Планируемые военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая перенесены на начало января 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла в ЮАР.

    «Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая запланированы на начало января 2026 года», – сказал Амбаров.

    Этот шаг был согласован всеми странами для того, чтобы избежать совпадения дат с саммитом G20, который пройдет в Йоханнесбурге.

    Дипломат добавил, что проведение маневров станет значимым событием для дальнейшего сотрудничества трех стран в сферах обороны и безопасности. Перенос изначально намеченных на ноябрь маневров был согласован по инициативе сторон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что расширение военного присутствия НАТО от Европы до Индо-Тихоокеанского региона создает угрозу безопасности России, Китая и всей Евразии.

    Россия и Индонезия запланировали крупные военно-морские учения в 2026 году. В начале ноября на Шри-Ланке стартовали учения «Тропа росомахи – 2025», которые впервые объединили российских и ланкийских военных.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    Орешкин заявил о риске финансового коллапса стран G7 из-за долгов

    Орешкин предупредил о возможном крахе экономики стран G7 из-за долгов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на саммите «Группы двадцати» в ЮАР указал на опасность роста государственных долгов в странах G7, подчеркнув риски для их финансовой стабильности.

    Рост государственных долгов в странах «Большой семерки» ведет к угрозе финансового коллапса, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время выступления на саммите «Группы двадцати» в ЮАР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина главой российской делегации на саммите G20 в ЮАР.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась на заседании саммита в ЮАР спустя примерно час после начала мероприятия.

    Министры финансов стран G7 ранее обсудили возможные меры против сторонников России.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 12:14 • Новости дня
    AFP: Похищено 315 человек из католической школы в Нигерии

    Число похищенных из школы Святой Марии в Нигерии достигло 315

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нападения на католическую школу в Святой Марии число похищенных террористами достигло 315 человек, в их числе не только ученики, но и педагоги, пишут французские СМИ.

    Общее количество похищенных в результате нападения на католическую школу Святой Марии в штате Нигер в центральной части Нигерии увеличилось до 315 человек. Среди них 303 ученика и 12 учителей, следует из сообщения организации христиан Нигерии, передает РИА «Новости» , ссылаясь на агентство Франс Пресс.

    Французская пресса пишет, что нападения на школы с целью захвата заложников становятся регулярной проблемой в регионах центральной и северной Нигерии. Подобные инциденты часто организуют вооруженные группировки, требующие выкуп за освобождение людей.

    Ранее сообщалось, что в результате нападения в пятницу были похищены 215 учениц и 12 учителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Нигерии Бола Тинубу привел органы безопасности страны в состояние максимальной готовности на фоне нападений террористов.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил «во всеоружии войти» в Нигерию, если там продолжат убивать христиан.


    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 09:17 • Новости дня
    Посол России сообщил о контроле ситуации в Гвинее-Бисау

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силовые ведомства Гвинеи-Бисау, раскрывшие заговор среди офицеров, держат под контролем ситуацию в стране в разгар предвыборной кампании, рассказал посол РФ в стране Александр Егоров.

    По его словам, силовые структуры Гвинеи-Бисау полностью контролируют ситуацию в стране после раскрытия заговора среди офицеров, сообщает РИА «Новости» .

    Ранее агентство France Presse информировало о предотвращении военными попытки подрыва конституционного строя в стране в конце октября. Тогда ряд высокопоставленных офицеров был задержан, а армия заявила о поддержании безопасности накануне всеобщих выборов.

    По словам российского посла, жители Гвинеи-Бисау активно включились в предвыборную кампанию, в столице ежедневно проходят массовые, но мирные и не деструктивные мероприятия. Протестных акций не наблюдается, атмосфера сохраняется спокойная.

    Грядущие всеобщие выборы в стране намечены на 23 ноября. Егоров отметил, что в этот раз российских наблюдателей на выборах не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом оскорбил сразу пять стран Западной Африки. Президент США Дональд Трамп организовал первый саммит с лидерами стран Африки в Соединенных Штатах.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    Эксперт Иванов заявил о координации атак на ЦАР через Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны используют Украину для координации действий боевиков, планирующих нападения на Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

    По его словам, западные страны используют Украину в качестве координационного центра для боевиков, планирующих нападения на Центрально-Африканскую Республику, передает ТАСС. Иванов заявил: «Все мы знаем, что Запад поддерживает Украину и боевиков. На данный момент Запад через Украину координирует боевиков для нападений на ЦАР». По его словам, в сентябре 2024 года было замечено присутствие украинских наемников в самой республике и соседних с ней государствах. Он добавил, что боевики центрально-африканской вооруженной группы CPC проходили обучение у украинских инструкторов с целью последующей дестабилизации безопасности в ЦАР. Иванов выразил уверенность, что действия Запада нацелены на возвращение контроля над природными ресурсами африканских стран, вышедших из-под его влияния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инструкторы ликвидировали базу боевиков в Центральноафриканской Республике. Силовики ЦАР ранее устранили семнадцать боевиков при поддержке российских специалистов. СОМБ предупреждало о росте рисков конфликтов в Африке из-за поставок вооружений с Украины.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 15:19 • Новости дня
    Reuters сообщило о предстоящем обсуждении Украины на саммите G20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции), Японии и Канады, а также представители Евросоюза сегодня во второй половине дня обсудят ситуацию на Украине и пути мирного урегулирования конфликта на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге, сообщило агентство Reuters.

    Лидеры «евротройки» – Великобритании, Германии и Франции, а также Японии, Канады и представители Евросоюза во второй половине дня 22 ноября планируют встретиться на полях саммита G20 для обсуждения ситуации на Украине, передает ТАСС. Особое внимание уделяется путям возможного мирного урегулирования конфликта.

    Ранее британский премьер-министр Кир Стармер отмечал, что сторонники Украины намерены в ЮАР рассмотреть план администрации президента США Дональда Трампа, который предлагает варианты достижения мира.

    По данным агентства, накануне министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл озвучил президенту Украины Владимиру Зеленскому новый вариант урегулирования, подготовленный Вашингтоном и одобренный Трампом. Документ содержит двадцать восемь пунктов, среди которых предполагаются серьезные уступки со стороны Киева ради прекращения конфликта.

    Агентство Reuters ранее уточняло, что США ожидают от Украины подписания этого плана до 27 ноября, иначе могут прекратить поставки вооружений и ограничить обмен разведданными с Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Африка заявила о готовности приветствовать делегацию США на закрытии саммита G20. Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по ситуации на Украине на саммите G20. МИД России сообщил, что в ЮАР идет формирование итогового документа саммита G20.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 15:49 • Новости дня
    Конфликт на Украине в декларации саммита G20 признали крупнейшим

    В декларации саммита G20 конфликт на Украине назван одним из крупнейших

    Tекст: Вера Басилая

    В декларации, принятой на саммите лидеров G20, конфликт на Украине называется одним из крупнейших мировых конфликтов, наряду с конфликтами в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии, заявил представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья.

    Конфликт на Украине обозначен в итоговой декларации саммита G20 как один из четырех крупнейших в мире, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья, подчеркнув, что наряду с событиями на Украине, среди наиболее значимых названы кризисы в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.

    В тексте декларации говорится о необходимости строго придерживаться Устава ООН, избегать использования силы и важности использования мирных средств разрешения конфликта, заявил Мангвенья.

    Таким образом, основной акцент декларации сделан на обязательствах по международному праву и поиске политических путей для урегулирования конфликтов.

    Также в кулуарах саммита проходит встреча ряда европейских стран, где обсуждают предложения мирного плана США. Мангвенья отметил, что саммит стал для этих переговоров особенно «удобной» площадкой.

    Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Делегацию России на саммите возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

    Ранее страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20.

    Президент России Владимир Путин заявил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Киева от мирной инициативы Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 16:11 • Новости дня
    G20 намерена усилить борьбу с коррупцией

    Лидеры G20 на саммите поддержали ужесточение мер по борьбе с коррупцией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите в Йоханнесбурге лидеры G20 призвали к ужесточению глобальных мер против коррупции, отметив ущерб экономике Африки от вывода капитала.

    Лидеры G20 на саммите в Йоханнесбурге в ЮАР выступили за активизацию борьбы с коррупцией, особо выделив финансовую сферу, передает ТАСС. В принятой совместной декларации подчеркивается политика нулевой терпимости к коррупции, стремление подавать пример и содействовать мировым мерам по противодействию незаконным финансовым потокам.

    Они отметили, что коррупция подрывает верховенство закона, угрожает целостности рынков, отвлекает экономические ресурсы и подрывает общественное доверие, усугубляя социальное и экономическое неравенство. Лидеры заявили о готовности укреплять реализацию Конвенции ООН против коррупции и других международных правовых инструментов.

    Участники саммита договорились активнее бороться с незаконными финансовыми потоками и приветствовали инициативу ЮАР по созданию дорожной карты внедрения новых мер. В документе также отмечается, что ежегодные потери стран Африки из-за вывода капитала по коррупционным каналам оцениваются не менее чем в 88 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декларации, принятой на саммите лидеров G20, конфликт на Украине назван одним из крупнейших мировых конфликтов.

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на саммите «Группы двадцати» в ЮАР указал на опасность роста государственных долгов в странах G7 и риски для их финансовой стабильности.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась на заседании саммита в ЮАР спустя примерно час после начала мероприятия.

    Комментарии (0)
    Главное
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    Грузия заявила о безвыходной ситуации Украины
    Многодетная мать из Казани завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025»
    У экс-футболиста сборной России Алдонина нашли тяжелое заболевание
    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере
    Приставы начали взыскание с пародиста Пугачевой более 13,6 млн рублей

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия собралась воевать на море с российскими океанографами

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель Минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации