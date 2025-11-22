G20 намерена усилить борьбу с коррупцией

Лидеры G20 на саммите поддержали ужесточение мер по борьбе с коррупцией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лидеры G20 на саммите в Йоханнесбурге в ЮАР выступили за активизацию борьбы с коррупцией, особо выделив финансовую сферу, передает ТАСС. В принятой совместной декларации подчеркивается политика нулевой терпимости к коррупции, стремление подавать пример и содействовать мировым мерам по противодействию незаконным финансовым потокам.

Они отметили, что коррупция подрывает верховенство закона, угрожает целостности рынков, отвлекает экономические ресурсы и подрывает общественное доверие, усугубляя социальное и экономическое неравенство. Лидеры заявили о готовности укреплять реализацию Конвенции ООН против коррупции и других международных правовых инструментов.

Участники саммита договорились активнее бороться с незаконными финансовыми потоками и приветствовали инициативу ЮАР по созданию дорожной карты внедрения новых мер. В документе также отмечается, что ежегодные потери стран Африки из-за вывода капитала по коррупционным каналам оцениваются не менее чем в 88 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декларации, принятой на саммите лидеров G20, конфликт на Украине назван одним из крупнейших мировых конфликтов.

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на саммите «Группы двадцати» в ЮАР указал на опасность роста государственных долгов в странах G7 и риски для их финансовой стабильности.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась на заседании саммита в ЮАР спустя примерно час после начала мероприятия.