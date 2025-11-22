  • Новость часаЛидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе
    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Военкор рассказал о проблемах с логистикой у ВСУ после освобождения Звановки в ДНР
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    Захарова заявила о героизации Западом убийц русских
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    22 ноября 2025, 16:11 • Новости дня

    G20 намерена усилить борьбу с коррупцией

    Лидеры G20 на саммите поддержали ужесточение мер по борьбе с коррупцией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите в Йоханнесбурге лидеры G20 призвали к ужесточению глобальных мер против коррупции, отметив ущерб экономике Африки от вывода капитала.

    Лидеры G20 на саммите в Йоханнесбурге в ЮАР выступили за активизацию борьбы с коррупцией, особо выделив финансовую сферу, передает ТАСС. В принятой совместной декларации подчеркивается политика нулевой терпимости к коррупции, стремление подавать пример и содействовать мировым мерам по противодействию незаконным финансовым потокам.

    Они отметили, что коррупция подрывает верховенство закона, угрожает целостности рынков, отвлекает экономические ресурсы и подрывает общественное доверие, усугубляя социальное и экономическое неравенство. Лидеры заявили о готовности укреплять реализацию Конвенции ООН против коррупции и других международных правовых инструментов.

    Участники саммита договорились активнее бороться с незаконными финансовыми потоками и приветствовали инициативу ЮАР по созданию дорожной карты внедрения новых мер. В документе также отмечается, что ежегодные потери стран Африки из-за вывода капитала по коррупционным каналам оцениваются не менее чем в 88 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декларации, принятой на саммите лидеров G20, конфликт на Украине назван одним из крупнейших мировых конфликтов.

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на саммите «Группы двадцати» в ЮАР указал на опасность роста государственных долгов в странах G7 и риски для их финансовой стабильности.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась на заседании саммита в ЮАР спустя примерно час после начала мероприятия.

    22 ноября 2025, 11:36 • Новости дня
    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского

    Шарий: Все расследования по коррупции Зеленского и его окружения замораживаются

    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расследования по коррупции в отношении Владимира Зеленского и его соратников временно приостановлены по инициативе европейских дипломатов, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Все антикоррупционные расследования в отношении Владимира Зеленского и его окружения, включая руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова, будут заморожены на период проведения переговоров. Прямых подозрений этим фигурантам также выдвигаться не будет, заявил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

    Шарий заявил, что такое решение принято под гарантию неких европейских послов, которые курируют ситуацию. Блогер подчеркнул, что, по его мнению, особую роль в этом сыграла посол Евросоюза на Украине.

    Он также предположил, что европейские чиновники опасаются раскрытия схем коррупции внутри Евросоюза, которые могут быть вскрыты в результате работы антикоррупционных органов Украины.

    Шарий выразил уверенность, что расследования в итоге будут полностью свернуты. Блогер назвал сложившуюся ситуацию «тотальной мерзостью».

    Ранее Шарий сообщил о возвращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова на Украину на фоне коррупционного скандала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционные органы предъявили обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.

    Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично украл из сферы энергетики Украины 100 млн долларов.

    21 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине

    Небензя описал коррупционный скандал на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»

    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский постпред при ООН Василий Небензя начал речь на заседании СБ ООН по Украине со слов благодарности за это собрание, за которое проголосовали представители западных стран, но которые будто совсем не замечают громкого коррупционного скандала.

    Он отметил, что для России ничего нового в скандальном разоблачении нет, к тому же Москва не раз предупреждала западных коллег о том, что они имеют дело с «вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги».

    «И это было даже не «тайное», которое стало «явным». Это было настолько очевидно, что только слепой мог этого не замечать. Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: «А где денежки?» – «Какие денежки?» – поиронизировал Небензя во время выступления.

    Российский дипломат отметил, что глава киевского режима Влдаимир Зеленский продолжает «кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие», чтобы тратить на пользу себе и окружению, при этом у Европы уже не осталось денег на Украину.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания». К тому же экс-премьер Украины Николай Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал, а Небензя в СБ ООН указал на замалчивание Западом коррупционного скандала на Украине.

    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    22 ноября 2025, 14:01 • Новости дня
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    @ Thomas Mukoya/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    Организаторы саммита лидеров G20, проходящего в Йоханнесбурге, забыли отключить звук на закрытой сессии, что вызвало замешательство у президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает РИА «Новости».

    начале мероприятия было объявлено, что в прямой эфир пойдет только вступительная речь главы Южно-Африканской Республики, остальные выступления планировалось показывать без звука и без присутствия прессы.

    Во время речи Рамафоса обратился к необходимости принятия итоговой декларации встречи и процитировал римского писателя Плиния Старшего, когда помощники сообщили ему о технической накладке. Президент ЮАР заметил: «Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», и с улыбкой продолжил разговор.

    Лишь спустя минуту организаторы вернули порядок и отключили звук трансляции, восстановив приватность обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЮАР заявили, что готовы приветствовать делегацию США на церемонии закрытия саммита G20.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по урегулированию ситуации на Украине на встрече G20.

    МИД ЮАР сообщил о формировании итогового документа саммита G20 в ЮАР.

    20 ноября 2025, 04:05 • Новости дня
    Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал

    Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон дал команду на реализацию антикоррупционного скандала вокруг команды президента и офиса Владимира Зеленского, считает бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

    «Это же американцы начали, никаких сомнений. НАБУ самостоятельно не способно было принимать такие решения. Никто на Украине, кроме американцев, не мог дать команду НАБУ, чтоб на такой уровень разоблачений они вышли», – сказал он ТАСС.

    По его мнению, команда на снятие Зеленского дана американской стороной, и процесс ухода будет поэтапным и последовательным, но неизбежным. Недавние коррупционные расследования затронули не только Андрея Ермака, возглавляющего офис президента, но и самого Зеленского, а также членов его ближайшего окружения.

    На вопрос, приведет ли эта ситуация к прорыву в переговорах между Киевом и Москвой, Азаров ответил, что именно на это нацелен сценарий давления.

    Он отметил, что о наличии американского влияния свидетельствует широкое освещение скандала в украинских и западных СМИ и участившиеся комментарии общественных деятелей в интернете.

    «В интернет можно зайти, увидеть огромное количество различных лидеров общественного мнения так называемых, которые комментируют, разоблачают. Всего этого не было бы, если не было бы крыши американцев», – считает он.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания».

    Кроме того, Азаров предсказал скорую отставку правительству Украины.

    22 ноября 2025, 15:23 • Новости дня
    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине

    Страны G20 заявили о стремлении к справедливому миру на Украине

    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, говорится в декларации саммита лидеров G20.

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, а также разрешению конфликтов в Демократической Республике Конго, Палестине и Судане, передает ТАСС.

    «Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и на Украине», – цитирует телеканал Al Jazeera декларацию G20.

    Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине. Фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20.

    FT сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы.

    21 ноября 2025, 08:43 • Новости дня
    Вице-премьер Башкирии Марзаев получил 13 лет колонии за взятку
    Вице-премьер Башкирии Марзаев получил 13 лет колонии за взятку
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам колонии и штрафу в размере 560 млн рублей исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки в размере 37 млн рублей, сообщили в прокуратуре Башкирии.

    Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по делу о взятке против Алана Марзаева, сообщает ТАСС. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 37 млн рублей. Марзаев приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу, составляющему десятикратную сумму взятки – более 560 млн рублей.

    В дополнение к основному наказанию Марзаев лишен права занимать определенные должности сроком на 12 лет.

    Суд также постановил конфисковать в доход государства сумму взятки, земельный участок и два жилых дома, принадлежащие экс-чиновнику. Марзаев также лишился всех республиканских наград и почетных званий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя премьер-министра Башкирии по подозрению во взяточничестве.

    Суд арестовал Марзаева по делу о получении взятки.

    Затем Следственный комитет ранее продлил срок расследования дела в отношении и. о. вице-премьера Башкирии Марзаева.


    21 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Суд взыскал с экс-главы департамента культуры Москвы имущество на 1 млрд рублей

    Суд взыскал с экс-министра правительства Москвы Кибовского имущество на 1 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Кунцевский суд Москвы постановил взыскать с бывшего министра правительства Москвы, экс-главы департамента культуры Александра Кибовского и его окружения имущество на сумму свыше 1 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

    Кунцевский суд столицы полностью удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры России к экс-министру правительства Москвы и бывшему главе департамента культуры Александру Кибовскому, его родственникам и доверенным лицам, передает ТАСС. Суд принял решение взыскать у них имущество на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщил участник процесса.

    Следователи заявили, что Кибовский за взятки способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов.

    Сообщалось, что Кибовский также действовал в составе организованной группы вместе с соучастниками. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.

    19 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин начал переговоры с премьер-министром Того в Кремле

    Путин начал переговоры с премьер-министром Того Гнассингбе в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель совета министров Того Фор Гнассингбе начали двусторонние переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Встреча проходит в узком формате, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что после первых переговоров в узком формате стороны продолжат обсуждение в расширенном составе.

    Ожидается, что ключевыми темами встречи станут перспективы развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах. Также планируется затронуть актуальные вопросы региональной повестки.

    Накануне Путин встретился с премьером Госсовета КНР в Кремле. Российский лидер также провел встречу с главой МИД Индии и премьером Монголии.

    21 ноября 2025, 02:40 • Новости дня
    Мирошник рассказал, как дело Миндича повлияет на Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Дело Миндича – это конфликт между двумя ветвями, подконтрольными извне, одна олицетворяет главу киевского режима Владимира Зеленского и его сторонников, вторая – антикоррупционные структуры, объяснил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «И сейчас между этими группами произошла серьезная стычка за то, кто будет править на Украине, кто будет контролировать разворовывание тех же западных средств и потоков, которые еще сохраняются на Украине. Поэтому была попытка Зеленского надавить на НАБУ и САП, подчинить их своему управлению, чтобы не было внешнего управления напрямую», – заявил он в беседе с «Аргументами и фактами».

    Мирошник считает, что стычка в Киеве произошла за контроль над финансовым потоком. В борьбе за власть Киев использовал инструмент, который покажет  западным странам, как используются их средства. В ряде стран Европы: в Германии, во Франции, в Великобритании есть те, кто призывают власти прекратить финансировать коррумпированный режим. При том, что верхушка Евросоюза знала, а может быть, даже соучаствовала в коррупционных действиях.

    Теперь же налогоплательщикам стран ЕС и депутатам придется выбирать: продолжать кормить насквозь прогнивший коррупционный режим Зеленского или найти другое применение своей идеи. Поэтому сейчас этот кризис раскручивается, добавил посол.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания». К тому же экс-премьер Украины Николай Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал. А постпред России при ООН Василий Небензя указал на замалчивание Западом коррупционного скандала на Украине.

    19 ноября 2025, 22:37 • Новости дня
    Россия решила открыть посольство в Того в 2026 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское дипломатическое представительство заработает в Того в 2026 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    «Мы с вами встречаемся не первый раз, но тем не менее хотел бы отметить, что в этом году мы уже отметили 65 лет установления дипломатических отношений. Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства – и вот мы наконец договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах», – приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

    Путин обратил внимание на то, что несмотря на отсутствие посольств, экономические связи между Россией и Того укрепляются. Объем сотрудничества пока сравнительно невелик, однако наблюдается устойчивый положительный тренд.

    «Я очень рассчитываю, что после открытия посольских учреждений и после начала работы межправкомиссии, мы с вами с обеих сторон сможем сделать все для того, чтобы эту тенденцию не только сохранить, но и ускорить», – добавил российский лидер.

    Премьер Того, со своей стороны, отметил, что присутствие дипломатических миссий поможет укрепить межгосударственное взаимодействие и деловые контакты. Он поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с терроризмом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин проводит серию встреч с иностранными министрами и высшими чиновниками. В понедельник он встретился с премьером Госсовета КНР в Кремле, провел встречу с главой МИД Индии и премьером Монголии. Во вторник пообщался с премьер-министром Того в Кремле.


    21 ноября 2025, 10:23 • Новости дня
    МИД сообщил о формировании итогового документа саммита G20 в ЮАР

    МИД: Текст итогового документа саммита G20 сформирован

    Tекст: Вера Басилая

    Шерпы стран – участниц Группы двадцати (G20) завершили переговоры по подготовке текста итогового документа предстоящего саммита в Южно-Африканской Республике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    По словам Бердыева, шерпы членов G20 завершили переговоры по итоговому документу предстоящего саммита в ЮАР, передает ТАСС.

    Он пояснил, что теперь дальнейшее утверждение договоренностей будет происходить уже на встрече лидеров G20.

    Встреча глав государств и интеграционных структур G20 состоится в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября.

    Ранее сообщалось, что глава правительства Китая Ли Цян заменит председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Йоханнесбурге.

    Президент России Владимир Путин не планирует ехать на этот саммит в Южно-Африканской Республике.

    Делегацию России на саммите в Йоханнесбурге возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    21 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    В Эфиопии открылась конференция по продовольственному суверенитету Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Международная конференция по обеспечению продовольственного суверенитета стран Африки открылась в столице Эфиопии, сообщило Россотрудничество.

    В Эфиопии стартовала Международная конференция по обеспечению продовольственного суверенитета стран Африки, сообщается на сайте Россотрудничества.

    Участие в мероприятии принимают более 250 человек из 15 африканских государств – это представители промышленности, банковского сектора, туризма, науки, образования, правительств и прессы. Конференция проходит в Аддис-Абебе с 21 по 22 ноября и включает тематические сессии, круглые столы, доклады и пленарные заседания.

    «На этой конференции мы будем говорить о самом главном. Не о том, какие гуманитарные грузы может прислать мир, не о том, кто и как будет управлять Африкой, диктовать ей, как строить свою судьбу. Нет! Мы будем говорить о том, как Африка может самостоятельно развиваться, расти и быть по-настоящему независимой», – заявил на открытии конференции руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

    Он отметил готовность России делиться с африканскими странами опытом в агропромышленности и технологиях преодоления зависимости от импорта.

    В открытии также приняли участие министр сельского хозяйства Эфиопии Аддису Арега и посол России в Эфиопии Евгений Терехин. Арега считает, что сотрудничество с Россией открывает доступ к технологиям, знаниям и удобрениям, и видит в партнерстве основу для устойчивого развития сельского хозяйства на континенте. Терехин акцентировал внимание на важности перехода от продовольственной безопасности к полноценному продовольственному суверенитету, что, по его словам, является фундаментом национальной независимости.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в письменном обращении выразил уверенность в конструктивности конференции и поддержал идею расширения экономического сотрудничества с Африкой. Лавров заверил, что российские экономоператоры и дальше будут оказывать поддержку в вопросах продовольственной безопасности континента.

    В мероприятии также участвуют представители Международного комитета Красного Креста и Глобального центра черной истории, наследия и образования. Особое внимание на конференции уделяется не только продовольственным вопросам, но и роли женщин в социально-экономическом развитии, а также новым стратегическим партнерствам.

    Организатором стала Россотрудничество, а поддержку предоставили Министерство сельского хозяйства и Министерство иностранных дел России.

    20 ноября 2025, 06:26 • Новости дня
    Власти Нигерии объявили максимальную готовность органов безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Нигерии Бола Тинубу привел органы безопасности страны в состояние максимальной готовности на фоне нападений террористов и бандитов в стране, заявил министр информации страны Мохаммед Идрис.

    По его словам, президент Бола Тинубу привел органы безопасности Нигерии в состояние максимальной готовности и поручил преследовать и уничтожать вооруженные преступные группировки, передает РИА «Новости». Идрис подчеркнул, что решение связано с обострением ситуации в стране на фоне серии кровавых инцидентов последних дней.

    В связи с этим глава государства отменил международные командировки, включая участие в саммите G20 в Южно-Африканской Республике, чтобы сосредоточиться на внутренней безопасности страны.

    В понедельник в штате Кебби вооруженные бандиты похитили 25 учениц школы для девочек и убили заместителя директора. На следующий день президент подтвердил гибель бригадного генерала Мусы Уба от рук сепаратистов в штате Борно. В среду в городе Эруку в штате Квара боевики напали на церковь, убив по меньшей мере трех человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нигерии потребовали извинений от Дональда Трампа за его высказывания. США разработали три варианта борьбы с исламистскими группировками в Нигерии. Пентагон начал подготовку к возможным военным действиям против Нигерии.

    21 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Посол Амбаров сообщил о переносе учений России, ЮАР и Китая на январь

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместные маневры флотов России, ЮАР и Китая состоятся в январе 2026 года из-за переноса сроков в связи с проведением саммита G20 в Йоханнесбурге, рассказал посол России в Претории Роман Амбаров.

    Планируемые военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая перенесены на начало января 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла в ЮАР.

    «Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая запланированы на начало января 2026 года», – сказал Амбаров.

    Этот шаг был согласован всеми странами для того, чтобы избежать совпадения дат с саммитом G20, который пройдет в Йоханнесбурге.

    Дипломат добавил, что проведение маневров станет значимым событием для дальнейшего сотрудничества трех стран в сферах обороны и безопасности. Перенос изначально намеченных на ноябрь маневров был согласован по инициативе сторон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что расширение военного присутствия НАТО от Европы до Индо-Тихоокеанского региона создает угрозу безопасности России, Китая и всей Евразии.

    Россия и Индонезия запланировали крупные военно-морские учения в 2026 году. В начале ноября на Шри-Ланке стартовали учения «Тропа росомахи – 2025», которые впервые объединили российских и ланкийских военных.

    22 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    Орешкин заявил о риске финансового коллапса стран G7 из-за долгов

    Орешкин предупредил о возможном крахе экономики стран G7 из-за долгов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на саммите «Группы двадцати» в ЮАР указал на опасность роста государственных долгов в странах G7, подчеркнув риски для их финансовой стабильности.

    Рост государственных долгов в странах «Большой семерки» ведет к угрозе финансового коллапса, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время выступления на саммите «Группы двадцати» в ЮАР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина главой российской делегации на саммите G20 в ЮАР.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась на заседании саммита в ЮАР спустя примерно час после начала мероприятия.

    Министры финансов стран G7 ранее обсудили возможные меры против сторонников России.

