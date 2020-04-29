Тактаров посоветовал Соловьеву, как вести себя в конфликте с Уткиным

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29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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Польша угрожает «Северному потоку» украинскими методами

Польша в очередной раз пытается навредить ГазпромуФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Вслед за Украиной Варшава планирует арестовывать активы Газпрома в Европе. В первую очередь она нацелилась остановить «Северный поток – 2». Цена вопроса почти 1,5 млрд долларов, которые Газпром оказался должен Варшаве по решению Стокгольмского арбитража. Но дело не только в деньгах — на волоске висит и транзит российского газа через Польшу.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Философия любви к человеку помогла нам выстоять

Владимир Путин, президент России
Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Подробности...

Саакашвили нужен для нового эксперимента над Украиной

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
В качестве базы для эксперимента была избрана Украина, в основном потому, что ее не жалко. Ожидать хоть какого-то здравомыслия от людей, которые дважды выходили на Майдан, не приходится, остальные были надежно подавлены под предлогом «войны с Россией». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как заставить британский суд уважать суверенитет России

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Защититься можно лишь одним способом – заставить британцев и других членов «судебной инквизиции» уважать российский суверенитет и российскую собственность. Уговоры тут не сработают, поэтому нужно вспомнить Старый Завет и его принцип «Око за око». Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          • Надо отменить полностью

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          • Надо ужесточить меры

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              Тактаров посоветовал Соловьеву, как вести себя в конфликте с Уткиным

              29 апреля 2020, 07:56

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением о конфликте телеведущего Владимира Соловьева с журналистом Василием Уткиным.

              «Я Соловьеву сказал, что есть такой парень, как Артем Лобов. Когда на него набросился весь шквал грязи, то он просто взял заблокировал всех и взял тишину. Сейчас он прекрасный парень, о нем знает весь мир, он даже что-то выигрывает и им можно гордиться. Парень дерется на кулаках, духовитый. Он вырос без отца, с матерью по миру поездил. Я Соловьеву сказал – 3 дня помолчите с Уткиным и все успокоится, но не тут то было. Все СМИ только о нем. Соловьев какой-то мазохист в этом плане», – передает tofight.ru слова Тактарова.

              Напомним, конфликт Уткина и Соловьева начался с того, что Соловьев отчитал бывшего спортивного комментатора за критику режима самоизоляции. В результате обмена заявлениями Соловьев пригрозил «разок врезать» Уткину.


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