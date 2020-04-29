Тактаров посоветовал Соловьеву, как вести себя в конфликте с Уткиным

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением о конфликте телеведущего Владимира Соловьева с журналистом Василием Уткиным.

«Я Соловьеву сказал, что есть такой парень, как Артем Лобов. Когда на него набросился весь шквал грязи, то он просто взял заблокировал всех и взял тишину. Сейчас он прекрасный парень, о нем знает весь мир, он даже что-то выигрывает и им можно гордиться. Парень дерется на кулаках, духовитый. Он вырос без отца, с матерью по миру поездил. Я Соловьеву сказал – 3 дня помолчите с Уткиным и все успокоится, но не тут то было. Все СМИ только о нем. Соловьев какой-то мазохист в этом плане», – передает tofight.ru слова Тактарова.

Напомним, конфликт Уткина и Соловьева начался с того, что Соловьев отчитал бывшего спортивного комментатора за критику режима самоизоляции. В результате обмена заявлениями Соловьев пригрозил «разок врезать» Уткину.