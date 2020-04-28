ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Крыму

Архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников на территории Крыма в период Великой Отечественной войны рассекречены, копии переданы в государственный архив республики Крым и Севастополя, сообщила пресс-служба управления ФСБ.

«УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю рассекречены архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников на территории полуострова в период Великой Отечественной войны», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Среди документов, свидетельствующих о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации полуострова оказались копии писем, отчетов, протоколов допросов и иные документы.

Как сообщает ведомство, все они были переданы в Государственный архив республики Крым и архив города Севастополя в рамках проекта «Без срока давности», направленного на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения.

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