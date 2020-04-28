Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 25 копеек – до 74,75 рубля, курс евро поднялся на 23 копейки, составив 80,85 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 4,12% – до 22,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».