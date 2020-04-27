В аэропорту Омска коронавирусом заразился трехлетний ребенок

Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Омской области, среди заболевших ребенок, который контактировал в аэропорту с заразившимися, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что за сутки в Омской области диагноз коронавирус лабораторно подтвердился у девяти человек.

«Это семь мужчин, из которых трое контактировали с родственниками, приехавшими из Москвы, по четверым (заразившимся) эпидемиологическое расследование продолжается. (Также заболели COVID-19 – прим. ВЗГЛЯД) – женщина 70 лет (эпидрасследование продолжается) и ребенок трех лет - контакт в аэропорту с заразившимися», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Общее количество случаев коронавируса в Омской области достигло 71. От инфекции, по данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, вылечились 21 человек, умер один пациент. На лечении от COVID-19 сейчас находятся 50 жителей региона.

За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 579 человек.

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