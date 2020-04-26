Тодоренко обратилась к подписчикам после лишения титула «Женщина года»

Ведущая телепередачи «Орел и решка» и блогер Регина Тодоренко обратилась к подписчикам после скандального высказывания о домашнем насилии, из-за которого журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года».

Тодоренко в своем Instagram извинилась «за свое грубое, отвратительное высказывание» о домашнем насилии.

По словам Тодоренко, она «оступилась и ошиблась», но «благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться».

Блогер призналась, что не подозревала о масштабах проблемы и «гнусных реалиях», в которых живут многие женщины.

«Теперь моя площадка в инстаграме станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!» – говорится в посте.

«Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться», – заявила телеведущая.

Она рассказала, что за прошедшие сутки связалась с несколькими организациями, которые помогают женщинам, столкнувшимся с различными формами насилия. По словам Тодоренко, совместно с ними она планирует донести важность этой темы до общества и выработать шаги по искоренению этой проблемы.

«Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с обложки!» – заключила она.

Ранее Тодоренко в интервью изданию People Talk заявила, что жертвы домашнего насилия «не задумываются», почему мужья поднимают на них руку и «что они сделали для того», чтобы их перестали бить. Ее высказывания возмутили многих интернет-пользователей и привлекли внимание СМИ.

Подписчики также раскритиковали позицию телеведущей по этой теме во время прямого эфира с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой. После этого Glamour лишил ведущую «Орла и решки» титула «Женщина года».

Депутат Госдумы Оксана Пушкина поддержала лишение Тодоренко титула «Женщина года», однако выступила против травли телеведущей.