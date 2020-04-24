В России запустили диагностику коронавируса с использованием искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске в партнерстве с сетью медцентров «Медскан» проекта по диагностике и выявлению пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом SARS-COV-2, по КТ-снимкам с использованием российско-эмиратских технологий искусственного интеллекта, сообщили в фонде.

Технологии разработаны ведущей технологической компании ОАЭ Group 42 (G42) в партнерстве с РФПИ и ГК «Медскан», российской сетью медицинских центров.

«Российско-эмиратская технология искусственного интеллекта имеет точность более 96% и высокую чувствительность к признакам пневмонии. Данная технология была протестирована на большом числе пациентов с подозрениями на коронавирус типа SARS-COV-2 в провинции Хубэй, КНР. Система позволяет определить пневмонию в автоматическом режиме уже в течение 1-2 минут после получения снимка», – передает РИА «Новости» сообщение фонда.

Обработка и анализ снимков будет происходить исключительно на серверах в России в соответствии с требованиями российского законодательства.



Для реализации проекта РФПИ создал СП с сетью «Медскан», которая специализируется на экспертной лучевой и лабораторной диагностике, лечении онкологических заболеваний с использованием лучевой и лекарственной терапии. В рамках партнерства РФПИ и компании «Медскан» будет создан Всероссийский центр компетенций по дистанционному анализу и распознаванию КТ-снимков с помощью технологий искусственного интеллекта. Интерес к использованию технологий СП уже проявил ряд ведущих российских частных и государственных клиник.

«Высокоточная и своевременная диагностика коронавирусной инфекции является одним из залогов успешной борьбы с вирусом. Российско-эмиратские технологии искусственного интеллекта позволяют быстро и очень точно определить состояние пациента, что значительно повышает эффективность диагностики и лечения коронавируса», – заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Основатель «Медскан» Евгений Туголуков выразил уверенность, что Россия может полноценно использовать международный опыт благодаря широкой сети партнерств РФПИ и дополнять его собственными разработками.

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 73 тыс. 657 новых случаев заражения и 6 тыс. 689 смертей. Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе – 1 млн 251 458.

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