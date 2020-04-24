В Британии начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Команда исследователей из Оксфордского университета приступила к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах.

Вакцина получила название ChAdOx1 nCoV-19. Она создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Подобная технология ранее уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям, передает ТАСС.

«Сегодня группа Оксфордского университета по вакцинам начала исследование вакцины от COVID-19 на двух добровольцах, чтобы собрать информацию о ее безопасности и способности обеспечить хороший иммунитет», – сообщили в университете.

Исследования будут вестись на 1,1 тыс. добровольцах в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и Бристоле. Часть из них получит непосредственно новую вакцину, другим добровольцам из контрольной группы достанется вакцина от менингита, что было сделано и в первый день. В четверг были привиты микробиолог Элиза Гранато и онколог Эдвард О'Нил, причем сами добровольцы не знают, какой именно препарат им ввели.

На третий день вакцину получат еще шесть человек, по три из каждой группы. На пятый день, если наблюдения за привитыми людьми не выявят аномалий, исследователи намерены вакцинировать более значительное число людей.

При этом научный советник британского правительства Патрик Валланс с осторожностью высказался о шансах того, что вакцина из Оксфорда станет эффективным ответом на коронавирусную инфекцию. «Любые новые разрабатываемые вакцины имеют мало шансов на успех. Лишь некоторые из них оказываются эффективными. Коронавирус [в этом вопросе] не отличается [от других вирусов], и [при этом] он ставит новые вопросы перед разработчиками вакцины. Это займет время», – сказал эксперт.

Напомним, страны ООН единогласно выступили за общедоступность вакцины от коронавируса. В России доклинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить к 31 мая. Клинические испытания вакцины Минздрава России против коронавируса начнутся 1 июня. Группа добровольцев уже сформирована.

Кроме того, в среду клинические испытания вакцины от коронавируса одобрили в Германии.

Согласно последним данным, число вирус-положительных в Великобритании достигло 138 тыс. человек, более 18,7 тыс. умерли. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД