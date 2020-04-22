В Германии одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса

В Германии одобрили первое клиническое испытание вакцины против нового коронавируса, исследование планирует проводить институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха.

«Институт Пауля Эрлиха – федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов – одобрил первое клиническое испытание вакцины против COVID-19 в Германии. Разрешение появилось в результате тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата для вакцинации. Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня. Тестирование кандидатов на вакцины на людях является важной вехой на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 для населения в Германии и за ее пределами», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

Клинические исследования этого препарата станут четвертым подобным тестом во всем мире, добавили в организации. Испытания назвали важным шагом для создания вакцины и ее возможного применения на международном уровне.

В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, отметили в институте.

Каждого добровольца вакцинируют одним из слега измененных вариантов вакцины.

«После некоторого времени, в ходе которого вакцинированные будут находиться под наблюдением, начнется вторая часть клинических испытаний, в которых примут участие добровольцы из тех же возрастных групп», – добавили в учреждении.

В ближайшее время в Германии также начнутся испытания другие испытания возможных вакцин от коронавируса.

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса превысило 145 тыс., умерло почти 5 тыс. человек. За последние сутки умер 281 заболевший, накануне сообщалось о 194 умерших.

В России доклинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить к 31 мая, сообщал представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.

Клинические испытания вакцины Минздрава России против коронавируса начнутся 1 июня. Группа добровольцев уже сформирована.

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