Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

На Манежную площадь после реставрации вернули памятник маршалу Жукову, фотографии опубликовали в соцсетях.

Монумент должны были вернуть к 9 мая, но удалось отреставрировать памятник раньше, сообщает 360tv.

Напомним, реставрация памятника Жукову, как сообщали в Кремле, проводилась в соответствии с планом перед юбилеем Победы. На время реставрации оригинал заменили на копию, которая частично отличается от первоначальной версии – он отдавал честь рукой.

При этом сын автора монумента Вячеслава Клыкова, скульптор Андрей Клыков говорил, что памятник не нуждался в реставрации.