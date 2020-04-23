Минздрав заявил о быстром переформатировании схемы лечения коронавируса

Минздрав научился быстро переформатировать схему лекарственной терапии для борьбы с коронавирусом, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Определенные направления, которые мы развивали в течение последних лет, те, которые стали основой здравоохранения, как они гармонично вливаются в том числе и в новую задачу по борьбе с новой инфекцией. Ну, в частности, новые методы диагностики. Вы посмотрите, за какой короткий промежуток времени промышленность и ученые быстро переформатировали под новую задачу тест-систему, разработку и их производство. Фактически за очень короткий промежуток времени», – заявил Мурашко на съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который проходит в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что за короткий срок в России зарегистрировано и выпущено в производство 17 тест-систем.

«Мы научились переформатировать, в том числе, схему лекарственной терапии. Ну, например, если раньше мы бились в каких-то долгих спорах и дискуссиях, выходя на то или иное решение, для того, чтобы сформировать какой-то пул рекомендаций для клиницистов, выпустить тот или иной нормативно-правовой документ для того, чтобы вся система работала более четко и добивалась хорошего результата, нам иногда требовался не один год. Здесь уникальная ситуация, специалисты фактически за три дня сформировали новый приказ министерства здравоохранения, который позволил всю систему построить по единому принципу взаимодействия», – сказал министр.

Ранее Мурашко сообщал, что разработана технология отбора доноров плазмы для лечения коронавируса.

До этого сообщалось о результатах экспериментального лечения COVID-19 в России.

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