Стало известно о результатах экспериментального лечения COVID-19 в России

Положительные результаты лечения коронавирусной инфекции с помощью назначения ингаляции гелия и оксида азота у пациентов уже имеются, заявил завкафедрой Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

Чучалин сообщил, что «в случаях с коронавирусом у нас пока небольшой опыт, мы только начинаем его применять». В данный момент на базе института Склифосовского ведутся первые больные, «которые получают смесь», передает РИА «Новости».

«Впервые в мире проводится такое назначение, как гелий и оксид азота вместе (...) Результаты уже есть», – добавил он.

Ученый отметил, что и гелий, и оксид азота уже давно применяются для лечения больных с дыхательной недостаточностью. Имея положительные результаты, его начали пробовать применять и у больных коронавирусной инфекцией.

Оксид азота позволяет улучшить микроциркуляцию и предотвращает тромбообразование, а гелий при температуре 70 градусов убивает вирусы и не дает им размножаться, пояснил эксперт.

Применять данные процедуры в НИИ Склифосовского пробуют на пациентах средней степени тяжести и тяжелых, уточнил Чучалин.

Также он высказал предположение, что цикл коронавирусной инфекции, скорее всего, составляет три с половиной – четыре месяца, потому к лету эпидемия может завершиться. При этом новый коронавирус останется у человека, но перестанет вызывать такие опасения.

«У нас началось это в конце февраля. В начале июня мы с вами на эту тему уже точно говорить не будем», – добавил он.

Напомним, в понедельник на онлайн-совещании по противодействию коронавирусной инфекции, которое провел президент России Владимир Путин, Чучалин отметил целесообразность применения оксида азота для борьбы с тромбами в легочной ткани у больных COVID-19.

Чучалин при этом рассказал о разработке Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове – аппарата для получения монооксида азота «Тианокс».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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