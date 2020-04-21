Главный пульмонолог России рассказал о значении тестов на антитела к коронавирусу

Тесты на антитела помогут сформировать более точную картину заболеваемости новым коронавирусом, а также поспособствует лечению тяжелых пациентов, заявил газете ВЗГЛЯД главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Авдеев.

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов сообщил СМИ, что скоро любой желающий сможет пройти тестирование на определение антител к коронавирусу. По его словам, в первую очередь их проведут людям из группы риска.

«Благодаря проведенному тестированию на антитела мы просто будем знать более точную картину заболеваемости коронавирусной инфекцией. То есть это поможет понять масштабы борьбы, насколько силен иммунитет. Также на основе антител можно будет говорить о более подходящих донорах для забора плазмы среди переболевших», – говорит Авдеев.

Врач объясняет, что антитела выздоровевших пациентов будут в плазме крови переливать больным, переносящим инфекцию в тяжелой форме, что позволит их организму более эффективно бороться с вирусом.

Также пульмонолог отметил связь между ростом числа заболевших коронавирусом и увеличением объема тестирований.

«На сегодняшний день мы наблюдаем естественное развитие пандемического роста инфекции у нас в стране. Да, число больных увеличивается, но также увеличивается и количество лабораторных диагностированных случаев коронавируса», – говорит Авдеев.

Ранее в Москве выписали трех пациентов, которых вылечили от коронавируса благодаря переливанию плазмы ранее переболевших инфекцией.