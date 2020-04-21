После переливания плазмы в Москве выписаны трое пациентов

Трое пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, выписаны из московских больниц после переливания плазмы, содержащей антитела к инфекции, сообщила замемэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней», – передает ТАСС слова Раковой.

Она добавила, что все они сейчас находятся в хорошем состоянии.

Двое пациентов проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, третий – в городской клинической больнице № 52. Чтобы подтвердить отсутствие у человека инфекции, после лечения врачи провели специальные исследования.

«Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса», – сказала Ракова.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Доноры крови с антителами к коронавирусу будут получать стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1 тыс. 250 рублей, за 600 миллилитров плазмы – 5 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в США заразились 782 тыс. 159 человек. Число летальных исходов составило 41 тыс. 816, вылечились почти 72 тыс. человек.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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