В мире за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 72 тыс. человек

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»

Гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард» заставляет США сесть за стол переговоров с РоссиейФото: пресс-служба Минобороны РФ
Москва и Вашингтон интенсивно обмениваются сигналами о будущем важнейшего международного договора – СНВ-3. Американцы предъявляют России свои условия по продлению действия этого документа, в том числе по поводу судьбы новейшего российского гиперзвукового оружия. Какие требования в ответ предъявляет Соединенным Штатам Россия? Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
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Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              В мире за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 72 тыс. человек

                 20 апреля 2020, 23:26
              Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              За последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

              Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 5 тыс. человек, что несколько меньше, чем днем ранее, передает ТАСС данные ВОЗ.

              По состоянию на 11.00 мск 20 апреля в мире был зарегистрирован 2 млн 314 тыс. 621 вирус-положительных, также зафиксировано 157 тыс. 847 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 872 тыс. 846, число летальных исходов – на 5 тыс. 296.

              Больше всего инфицированных и умерших наблюдается в Европе – 1 млн 149 тыс. 071 и 103 тыс. 586 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 26 тыс. 882, а умерших – на 2 тыс. 648.

              В Северной и Южной Америке коронавирусом заразился в общей сложности 858 тыс. 631 человек, 40 тыс. 615 умерли. По числу инфицированных за сутки (36 тыс. 771) этот регион превосходит Европу, однако умерших за последние 24 часа в нем меньше – 2 тыс. 357.

              Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 20 апреля в регионе выявлены 132 тыс. 438 инфицированных и 5 тыс. 648 летальных исходов.

              Наибольшее число вирус-положительных зарегистрировано в США – 723 тыс. 605 человек. Далее следуют Испания (195 тыс. 944), Италия (178 тыс. 972), Германия (141 тыс. 672), Великобритания (120 тыс. 071), Франция (111 тыс. 463), Турция (86 тыс. 306), Китай (84 тыс. 237), Иран (82 тыс. 211) и Россия (42 тыс. 853). Таким образом, некогда лидировавший по числу заболевших Китай переместился за последние сутки с седьмой на восьмую позицию, пропустив вперед Турцию.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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