Минкомсвязи предсказало сокращение числа СМИ в России из-за коронавируса

После пандемии коронавируса в России может на 10-15% сократиться число СМИ, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Первое, уменьшится (количество СМИ – прим. ВЗГЛЯД) точно, второе, уменьшилось бы и без пандемии, потому что мы уже давно наблюдаем процесс, который заключается в том, что количество участников рынка куда больше, чем этот рынок в состоянии прокормить. Если говорить про процент тех, которые этот рынок покинут, мы оцениваем это примерно в 10-15% от СМИ», – цитирует его ТАСС.

По словам замминистра, сокращение числа средств массовой информации не повлечет за собой увеличение безработицы в профессиональной среде.

«Количество средств массовой информации совершенно не означает, что у нас на 10-15% увеличится безработица среди тех людей, которые работают в СМИ, потому что, когда мы говорим про региональные СМИ, (кстати, про федеральные тоже), мы видим, что очень высокий процент совместительства и людей, которые работают сразу же на несколько редакций. Поэтому, по нашим прогнозам, процент журналистов или сотрудников, которые останутся без работы, будет сильно меньше. Более того, как я уже говорил, профессиональные себе работу точно найдут», – отметил Волин.

Замглавы Минкомсвязи также рассказал, какие СМИ уйдут с рынка. «Региональные СМИ сохранятся, но точно не все. Мы наблюдаем процесс (сокращения – прим. ВЗГЛЯД) уже и без кризиса. Любой рынок всегда представляет собой живой организм, в котором кто-то появляется, кто-то умирает, это естественный процесс. Но совершенно понятно, что в нынешних условиях, конечно, этот процесс ускорится. И те СМИ, которые имели или недостаточную экономическую базу, или недостаточное количество пользователей, они, скорее всего, с рынка уйдут», – сказал Волин.

Кроме того, он подчеркнул, что в России примерно у 100 журналистов выявлен коронавирус.

«Журналисты также относятся к зоне риска. Мы внимательно следим за тем, что происходит с нашими коллегами. По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов на сегодняшний день имеют диагноз «коронавирусная инфекция». Около 500 человек находятся на карантине и самоизоляции. К сожалению, в Москве недавно был первый случай смерти одного из журналистов», – добавил Волин.

Он также обратил внимание на изменение отрасли в связи с распространением пандемии коронавируса. «Новости все больше и больше замещают развлекательные программы. Новостные форматы оказались крайне востребованными и используемыми», – сказал замминистра.

За последние сутки в России подтверждено 5 тыс. 642 новых случая коронавируса в 78 регионах.

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