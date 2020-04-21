Грудинин отверг обвинения в причастности к распространяю коронавируса

Пользователи соцсетей утверждают, что директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин причастен к распространению коронавируса из-за того, что его заместитель проигнорировала карантинные меры и вышла на работу после поездки в Испанию.

Как пишут авторы Telegram-канала «Клубничное ранчо», заместитель главы совхоза присутствовала на массовой акции работников совхоза 19 марта, которую организовал лично Грудинин. Вскоре после этого ее тест на коронавирус показал положительный результат. Заразиться женщина могла в Испании, куда она летала на отдых, передает «Ридус».

Также канал подчеркивает, что позже заразился коронавирусом журналист Максим Шевченко, присутствовавший на мероприятии. Утверждается, что «он публично в этом признался», однако Грудинин отрицал наличие вируса у журналиста.

Следом двусторонней пневмонией заболела секретарь Грудинина Елена Петрова, уточняет Telegram-канал.

Отмечается, что сам Грудинин отрицает свою вину в причастности к распространению коронавируса.

Накануне сообщалось, что жители подмосковного совхоза имени Ленина опасаются массового заражения коронавирусом после того, как у заместителя главы совхоза Павла Грудинина оказался положительный тест на коронавирус. Они считают, что действия команды Грудинина были неприемлемыми в условиях инфекционной угрозы.