Грудинин отверг обвинения в причастности к распространяю коронавируса

Взгляд
21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:09  |  vz.ru
Разделы

Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
Перейти а раздел…

«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
Перейти а раздел…

Испытания танков «Армата» в Сирии вызвали сомнения

Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему возникли сомнения в отправке новейших российских танков на сирийские полигоны и для кого было сделано это громкое заявление? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Сергей Мардан, публицист
Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Лучшие видеоигры об эпидемиях и вирусах

    Собак и кошек проверят на коронавирус

    Коронавирус может стать сезонной бедой

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Призывавшего к массовым акциям во Владикавказе арестовали
              В России за сутки подтверждено 5642 новых случая коронавирусаВ Кремле отреагировали на виртуальные акции протестаПираты атаковали судно с россиянами на бортуЛукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку
              Грудинин отверг обвинения в причастности к распространяю коронавирусаЛавров заявил об отказе США объявить гуманитарную паузу на фоне пандемииЭксперт рассказал о спасении Израиля от четвертых подряд выборовТелеведущего Васильева выписали из больницы в Коммунарке
              В ВШЭ заявили об «удивительном» уровне смертности от коронавируса в РоссииПогребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена НовинскогоФинляндия попросила доступ к архивам ФСБ после публикаций о концлагерях в КарелииЭксперт объяснил, почему идущее строить «Северный поток – 2» судно часто меняет маршрут

              Главная тема


              Испытания танков «Армата» в Сирии вызвали сомнения

              биржевые торги


              Эксперт объяснил «исторический» обвал цен на американскую нефть

              мутация COVID-19


              Вирусолог оценил данные о сильном различии коронавируса в США и Европе

              «еще не паника»


              Кононенко назвал истерикой судебный иск американцев против ВОЗ

              Видео

              made in china


              Западная промышленность начинает бегство из Китая

              ущерб от пандемии


              Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

              «неправильный генерал»


              Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

              рост заболеваемости


              Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

              экологическая катастрофа


              Как Украина отравила воздух над всей Европой

              Социальная перверсия


              Дометий Завольский: Мир охватило новое ханжество

              Все на время закончилось


              Евгений Фатеев: Думать надо не только о бедных, но и о богатых

              День Победы


              Ирина Алкснис: С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

              на ваш взгляд


              Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?

              Грудинин отверг обвинения в причастности к распространяю коронавируса

              21 апреля 2020, 13:47

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Пользователи соцсетей утверждают, что директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин причастен к распространению коронавируса из-за того, что его заместитель проигнорировала карантинные меры и вышла на работу после поездки в Испанию.

              Как пишут авторы Telegram-канала «Клубничное ранчо», заместитель главы совхоза присутствовала на массовой акции работников совхоза 19 марта, которую организовал лично Грудинин. Вскоре после этого ее тест на коронавирус показал положительный результат. Заразиться женщина могла в Испании, куда она летала на отдых, передает «Ридус»

              Также канал подчеркивает, что позже заразился коронавирусом журналист Максим Шевченко, присутствовавший на мероприятии. Утверждается, что «он публично в этом признался», однако Грудинин отрицал наличие вируса у журналиста. 

              Следом двусторонней пневмонией заболела секретарь Грудинина Елена Петрова, уточняет Telegram-канал. 

              Отмечается, что сам Грудинин отрицает свою вину в причастности к распространению коронавируса. 

              Накануне сообщалось, что жители подмосковного совхоза имени Ленина опасаются массового заражения коронавирусом после того, как у заместителя главы совхоза Павла Грудинина оказался положительный тест на коронавирус. Они считают, что действия команды Грудинина были неприемлемыми в условиях инфекционной угрозы.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............