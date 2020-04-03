Работники «Совхоза имени Ленина» боятся вспышки коронавируса из-за зама Грудинина

Работники подмосковного ЗАО «Совхоз им. Ленина» испугались массового заражения коронавирусом после того, как у заместителя главы совхоза Павла Грудинина Зои Целыковской оказался положительный тест на коронавирус.

По информации «Ридуса», заразиться коронавирусом 67-летняя Целыковская могла в Испании, куда она летала на отдых в самый разгар эпидемии. Вернувшись в Россию, она пренебрегла двухнедельным карантином и сразу же вышла на работу, сообщает издание.

После госпитализации женщины местные жители всерьез встревожились. Одна из работниц предприятия рассказала изданию «Видное.News», что сейчас многие ждут результатов анализов и пытаются вспомнить, присутствовала ли заболевшая на массовой акции работников совхоза 19 марта. «Пытались вспомнить, была ли Зоя Ивановна с нами в толпе 19 марта, когда нас собирали по требованию начальства, но точно не помним», – сказала женщина.

«Как только мы узнали про госпитализацию, сын сразу начал звонить на горячую линию, чтобы у нас у всех взяли анализы. Теперь вот сидим дома, ждем приезда врачей. Звонила подруге: она тоже ждет врачей и паникует», – рассказала она.

«Мы, работницы совхоза, – люди маленькие. У каждой семья, дети; у кого-то родители престарелые, которым помогаем. Еще неделю назад для нас было главным, чтобы зарплату без задержки выдали, а сегодня об этом уже и не думаем: лишь бы в живых остаться», – добавила работница совхоза.

Женщина уверяет, что действовавший в тот момент на территории Подмосковья запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, введенный еще 16 марта, был нарушен по прямому приказу Павла Грудинина, а его самого на территории совхоза не видели уже несколько дней. «Нас еще вечером обзвонили, предупредили, что к 9-ти часам утра мы должны собраться возле проходной. Сказали – по распоряжению директора», – рассказала источник издания, пожалев, что она и ее коллеги не остались дома.

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