В США оценили способность российских «Цирконов» продырявить авианосец

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19 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 07:19  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные, и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
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Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
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Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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              В США оценили способность российских «Цирконов» продырявить авианосец

                 19 апреля 2020, 04:55
              Фото: кадр из видео
              Текст: Антон Никитин

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              Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота и способны «проделать дыру в авианосце» даже без ядерной боеголовки, сообщает американское издание National Interest.

              Американское издание обратило внимание на скорость «Циркона», передает РИА «Новости».

              «Полет со скоростью более 5 Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце», – подчеркивает автор статьи.

              При этом издание напоминает, что от гиперзвуковых вооружений «крайне сложно» защититься из-за их маневренности. «Это все равно что стрелять пулей в пулю», – говорится в публикации.

              Издание также отмечает, что «Цирконами» будут оснащать новейшие российские подводные лодки проекта «Ясень», способные находиться под водой незамеченными несколько месяцев. Комбинацию «Циркона» и подлодок проекта «Ясень» автор статьи называет «тихой убийцей».

              Ранее стало известно, когда состоятся первые испытания «Циркона» с АПЛ проекта 885М.

              Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». После нескольких пусков с фрегата «Адмирал Горшков» «Циркон» планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр «Ясень») «Северодвинск». Кроме того, на 2020 год запланирована стрельба «Цирконом» с многоцелевой АПЛ проекта 885М «Казань».

              Помимо этого, новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» получат модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая АПЛ проекта 949А («Антей») «Иркутск».

              «Цирконы» также планируется разместить на подлодках пятого поколения «Хаски».

              В феврале 2019 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

              При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость «Циркона» составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.

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