В США оценили способность российских «Цирконов» продырявить авианосец

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота и способны «проделать дыру в авианосце» даже без ядерной боеголовки, сообщает американское издание National Interest.

Американское издание обратило внимание на скорость «Циркона», передает РИА «Новости».

«Полет со скоростью более 5 Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце», – подчеркивает автор статьи.

При этом издание напоминает, что от гиперзвуковых вооружений «крайне сложно» защититься из-за их маневренности. «Это все равно что стрелять пулей в пулю», – говорится в публикации.

Издание также отмечает, что «Цирконами» будут оснащать новейшие российские подводные лодки проекта «Ясень», способные находиться под водой незамеченными несколько месяцев. Комбинацию «Циркона» и подлодок проекта «Ясень» автор статьи называет «тихой убийцей».

Ранее стало известно, когда состоятся первые испытания «Циркона» с АПЛ проекта 885М.

Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». После нескольких пусков с фрегата «Адмирал Горшков» «Циркон» планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр «Ясень») «Северодвинск». Кроме того, на 2020 год запланирована стрельба «Цирконом» с многоцелевой АПЛ проекта 885М «Казань».

Помимо этого, новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» получат модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая АПЛ проекта 949А («Антей») «Иркутск».

«Цирконы» также планируется разместить на подлодках пятого поколения «Хаски».

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость «Циркона» составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.

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