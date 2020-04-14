Названы сроки испытания «Циркона» с борта АПЛ

Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования с борта АПЛ проекта 885М «Ясень» запланированы на 2024-2025 годы, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Первые испытания «Циркона» с борта АПЛ возможны на рубеже 2024-2025 годов. Проект 885М будет модернизирован для использования этого ракетного комплекса», – сообщил источник РИА «Новости».

В начале января гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля. Носителем стал фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Напомним, 6 апреля «Адмирал Горшков» Северного флота ушел на Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты «Циркон» для проведения следующей испытательной стрельбы.

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