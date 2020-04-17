Политолог объяснил «путаницей» публикации о переносе сентябрьских выборов из-за коронавируса

ЦИК разрешил местным властям отложить региональные выборы, намеченные на период с апреля по июль, но это никак не касается Единого дня голосования в сентябре. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал публикации о том, что из-за коронавируса власти якобы готовят отмену сентябрьских выборов.

«Возникла некоторая путаница. Есть Единый день голосования (ЕДГ), на который у нас обычно приходятся выборы глав регионов, ЗакСобраний и вообще выборы всех уровней. А есть еще разные местные выборы, они назначаются, например, в связи с досрочной отставкой депутатов, с замещением неожиданно возникших вакансий. Они могут по датам и не совпадать с ЕДГ», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Сейчас, в связи со всей этой ситуацией вокруг коронавируса, некоторые регионы действительно готовят законодательное регулирование для переноса своих местных голосований. Существует определенный срок, в пределах которого можно переносить даты больших кампаний. В разных регионах они разные. Например, если вдруг не состоялись выборы главы региона, то в порядке исключения их можно откладывать на период до полугода», – напомнил Кирьян.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ЦИК России в начале апреля решил отложить 102 выборные кампании, запланированные на период с 5 апреля по 21 июня 2020 года. ЦИК действительно разрешил перенести местные избирательные кампании на более поздний срок, пояснил эксперт, однако к ЕДГ это решение никакого отношения не имеет.

«О том, чтобы пересматривать дату общероссийского сентябрьского голосования, в документах местных депутатов речи не идет. Так что можно сказать, что на уровне регионов идет обычная, заурядная законодательная работа», – пояснил политолог.

«Что касается ЕДГ, то эти выборы официально еще даже не назначены. А если бы вдруг сейчас речь зашла о сентябрьских выборах, то мы бы уже имели на руках резолюцию ЦИКа по этому поводу. Это решение все бы уже обсуждали. А этого на самом деле нет. Поэтому пока все разговоры по этому поводу – это просто путаница в головах. Перепутали локальный уровень кампании и федеральный», – подытожил Кирьян.

В четверг «Независимая газета» выступила с предположением о том, что в регионах «создают условия для отмены выборов 13 сентября». В качестве повода издание использовало тот факт, что в Заксобрании Новосибирской области подготовлен пакет поправок, в котором прописан механизм отмены выборов во время действия режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

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