Стармера высмеяли за резкость в ответ на замечание об отсутствии принципов

Стармер резко ответил в парламенте Британии на намек о своей беспринципности

Tекст: Ирма Каплан

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попал под шквал критики за хамский ответ на вопрос депутата парламента о его часто меняющихся принципах, пишет Huffington Post.

Во время вопросов Стармеру в парламенте лидер «Партии Уэльса» Лиз Сэвилл Робертс указала на то, что премьер-министр часто меняет убеждения в вопросах миграционной политики, что наводит на подозрения, есть ли у Стармера собственные убеждения или они, подобно флюгеру, следуют за направлением общественного мнения.

«Этот премьер-министр когда-то говорил о сострадании и достоинстве мигрантов и защите свободного передвижения. Теперь он говорит об «островах чужаков» и возвращении контроля», – сказала Сэвилл Робертс, указывая на кампанию Стармер в 2020 году.

Это произошло после того, как лидер лейбористов Стармер объявил в понедельник об ужесточении миграционной политики, иначе Британия рискует превратиться в «остров чужаков».

Критики премьера за эту метафору даже сравнили его с консерватором Энохом Пауэллом, британским министром здравоохранения, который в 1968 году произнес речь о проблемах иммиграции, прозванную в народе «Реки крови».

Сэвилл Робертс заявила, что кто-то должен сказать в парламенте о том, что, похоже, единственный принцип, который последовательно отстаивает Стармер, – это тот, что он последний раз услышал в фокус-группе.

«Поэтому я спрашиваю: есть ли у вас какое-либо убеждение, которое продержится неделю на Даунинг-стрит?» - спросила она.

«Да, убеждение, что она несет чушь», – сердито ответил Стармер на слова Робертс.

В социальных сетях ответ премьера Стармера пользователей не впечатлил. Критики в соцсети X (ранее Twitter) назвали его ответ «грубым и невежливым» и «совершенно не соответствующим занимаемой должности».

Некоторые отметили давление на политика, из-за которого он не стал отвечать остроумно, а просто огрызнулся, другие назвали это реакцией на правду, с которой сложно справиться, и зеркалом, в котором видно, кто он есть на самом деле. А кто-то просто пожалел.

«Это скорее ребячество, чем жестокость», – отметил пользователь с ником Moon.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер заявил о планах повысить критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики страны.