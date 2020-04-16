ЕС предсказали тяжелейший спад после пандемии

Спад в экономике Европы, который произойдет в результате карантинных мер, станет самым тяжелым в истории Евросоюза,аявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на онлайн-сессии Европарламента.

Она призвала к расширению бюджета ЕС на будущие годы, поскольку ни согласованная институтами ЕС программа помощи экономике на 540 млрд евро, ни национальные меры всех 27 стран ЕС на общую сумму свыше 3 трлн евро, по ее словам, не будут достаточны для преодоления кризиса.

«Европа прошла через много кризисов, но никогда не сталкивалась с таким экономическим спадом, который предстоит после пандемии. Помощь потребуется всем, и в этом никто не виноват. Нынешний кризис наносит удар по совершенно здоровым компаниям, которые страдают из-за остановки всей социальной жизни», – передает ТАСС слова фон дер Ляйен.

Она призвала Европарламент утвердить все последние решения институтов ЕС по поддержке экономики, включая программу кредитования предприятий и государств ЕС объемом 540 млрд евро, которую 14 апреля утвердила Еврогруппа.

Глава Еврокомиссии добавила, что все 27 стран ЕС уже приняли на национальном планы финансовой поддержки своей экономики, которые в сумме превышают 3 трлн евро, но отметила, что эти национальные усилия недостаточны и призвала страны сообщества расширить бюджет Евросоюза на следующий семилетний период бюджетного планирования – 2021-2027 годы.

«Однако нам понадобится больше. И для этого нам нужен совершенно новый бюджет ЕС. Мы должны создать совершенно новый бюджет ЕС на ближайший семилетний период, который станет основным инструментом восстановления и строительства нашей зеленой и цифровой экономики. Глобальное изменение климата также не будет ждать, пока экономика восстановится», – заявила глава Еврокомиссии.

Она дала понять, что, хотя с одной стороны Еврокомиссия предлагает странам ЕС переориентировать основные программы Евросоюза на восстановление экономики после пандемии, но при этом не она готова отказываться от своих политических приоритетов, включая строительство «зеленой экономики», которые были заявлены до пандемии.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.