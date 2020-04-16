Маск обвинил конкурентов на рынке пусков ракет в зависимости от России

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16 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Мировой экономике не хватило нефтехранилищ

Несмотря на новую сделку ОПЕК+, нефть снова падает Фото: Егор Алеев/ТАСС
Историческая сделка ОПЕК+ по своим масштабам должна была если не заставить цены на нефть расти, то как минимум остановить их падение. Однако они снова пошли вниз. Этот год станет самым худшим в истории мирового рынка нефти, считает Международное энергетическое агентство. Там ждут куда большего падения спроса на нефть, чем рассчитывали раньше. Подробности...
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Почему Россия не отмечает день победы над Японией

Если сравнивать с Великой Отечественной войной, боевые действия против японцев были стремительными и сверхуспешнымиФото: Евгений Халдей/РИА Новости
Ветеранские организации направили Владимиру Путину письмо с просьбой отложить проведение парада Победы в Москве до окончания эпидемии. Возможно, что в итоге парад состоится 3 сентября. Раньше этот день был государственным праздником и выходным днем − советские люди отмечали победу над Японией, но впоследствии праздник упразднили. По какой причине мы не любим напоминать Токио о его капитуляции?  Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Россия – большой остров для выживания и развития

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...

Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
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Эпидемия напоминает пожар после кражи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Маск обвинил конкурентов на рынке пусков ракет в зависимости от России

              16 апреля 2020, 09:27

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в отличие от его SpaceX остальные компании на рынке пусковых услуг зависят от господдержки и поставок из России.

              В настоящее время в мире основные коммерческие пусковые услуги помимо SpaceX предоставляют компании ILS (ракеты «Протон» и «Ангара»), «Главкосмос» и «Главкосмос пусковые услуги» (ракеты «Союз»), Arianespace (ракеты Vega, «Союз» и Ariane 5) и ULA (ракеты Atlas 5 и Delta 4). При этом SpaceX – единственная компания, которая использует многоразовые ступени в своих ракетах.

              «Единственная причина, по которой остальные (кроме SpaceX) производители (космических) ракет среднего и тяжёлого классов вообще выигрывают какие-либо пусковые контракты, это государственные интервенции», – передает РИА «Новости» сообщение Маска в Twitter.

              «Иначе они бы не существовали, как авиакомпании с одноразовыми самолетами. (Компания) ULA поддерживается лоббированием», – добавил он.

              Маск отметил, что на ракете Atlas 5 используется российский двигатель РД-180.

              «Великолепный двигатель, но не американский. Также их головной обтекатель (на Atlas 5) швейцарский. Я думаю, что переходник и система отделения спутника тоже не американские», – сказал он.

              В субботу Илон Маск заявил, что «актуальной проблемой» Роскосмоса якобы является то, что у госкорпорации нет многоразовых ракет.

              Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление Маска, указавшего на, по его мнению, заявив, что «в указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается».

              Ранее Рогозин рассказывал, что SpaceX снижает стоимость своих пусковых услуг для коммерческих заказчиков в три раза по сравнению со стартами для нужд Пентагона. Он сообщал, что Россия снизит на 30% цены на космические пуски в ответ на демпинг со стороны Илона Маска.

              Кроме того, Рогозин отмечал, что Россия способна создать многоразовую ракету, но не такую, как у компании SpaceX Илона Маска.

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