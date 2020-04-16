Маск обвинил конкурентов на рынке пусков ракет в зависимости от России

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в отличие от его SpaceX остальные компании на рынке пусковых услуг зависят от господдержки и поставок из России.

В настоящее время в мире основные коммерческие пусковые услуги помимо SpaceX предоставляют компании ILS (ракеты «Протон» и «Ангара»), «Главкосмос» и «Главкосмос пусковые услуги» (ракеты «Союз»), Arianespace (ракеты Vega, «Союз» и Ariane 5) и ULA (ракеты Atlas 5 и Delta 4). При этом SpaceX – единственная компания, которая использует многоразовые ступени в своих ракетах.

«Единственная причина, по которой остальные (кроме SpaceX) производители (космических) ракет среднего и тяжёлого классов вообще выигрывают какие-либо пусковые контракты, это государственные интервенции», – передает РИА «Новости» сообщение Маска в Twitter.

«Иначе они бы не существовали, как авиакомпании с одноразовыми самолетами. (Компания) ULA поддерживается лоббированием», – добавил он.

Маск отметил, что на ракете Atlas 5 используется российский двигатель РД-180.

«Великолепный двигатель, но не американский. Также их головной обтекатель (на Atlas 5) швейцарский. Я думаю, что переходник и система отделения спутника тоже не американские», – сказал он.

В субботу Илон Маск заявил, что «актуальной проблемой» Роскосмоса якобы является то, что у госкорпорации нет многоразовых ракет.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление Маска, указавшего на, по его мнению, заявив, что «в указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается».

Ранее Рогозин рассказывал, что SpaceX снижает стоимость своих пусковых услуг для коммерческих заказчиков в три раза по сравнению со стартами для нужд Пентагона. Он сообщал, что Россия снизит на 30% цены на космические пуски в ответ на демпинг со стороны Илона Маска.

Кроме того, Рогозин отмечал, что Россия способна создать многоразовую ракету, но не такую, как у компании SpaceX Илона Маска.

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