Рогозин резко ответил на слова Маска о главной проблеме Роскосмоса

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление основателя компании SpaceX Илона Маска, указавшего на, по его мнению, «актуальные проблемы» у российской госкорпорации.

«В указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается», – написал Рогозин в Twitter. Он отметил, что все по решению проблемных вопросов российской ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом нашей страны.

Рогозин добавил, что в этом заключается «весь цинизм и лицемерие наших оппонентов». «Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень», – сказал он.

Заявление Маска прокомментировал и гендиректор компании «Главкосмос» («дочка» Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов. «Что действительно нелепо, так это когда кое-кто пытается перевести разговор на тему многоразовости, одновременно способствуя недобросовестной конкуренции, лоббируя санкции против нашей ракетно-космической промышленности и демпингуя при поддержке Пентагона/налогоплательщиков. Почем опиум для народа?» – написал он.

В субботу Илон Маск заявил, что «актуальной проблемой» Роскосмоса якобы является то, что у госкорпорации нет многоразовых ракет.

Ранее Рогозин рассказывал, что SpaceX снижает стоимость своих пусковых услуг для коммерческих заказчиков в три раза по сравнению со стартами для нужд Пентагона. Он сообщал, что Россия снизит на 30% цены на космические пуски в ответ на демпинг со стороны Илона Маска.

Кроме того, Рогозин отмечал, что Россия способна создать многоразовую ракету, но не такую, как у компании SpaceX Илона Маска.

Маск со своей стороны признавал, что «Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что сейчас летают».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что происходит с новыми российскими разработками ракет-носителей и станут ли они действительно многоразовыми и эффективными.

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