Рогозин ответил на слова Маска о российском ракетостроении

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал слова основателя космической компании SpaceX Илона Маска, который высоко оценил российское ракетостроение.

«Ну здесь с Илоном не поспоришь», – написал Рогозин в Twitter.

Ранее Маск написал в Twitter, что «Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что сейчас летают».

Он добавил, что «версия ракеты-носителя «Ангара» для многоразового применения должна быть отличной».

Так Маск отреагировал на материал портала Аrs Technica, где говорится, что российские космические корабли «Союз» якобы не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, могут ли корабли Dragon-2 конкурировать с российскими «Союзами».