Рогозин рассказал о разработке не такой, как у Маска, многоразовой ракеты

Россия способна создать многоразовую ракету, но не такую, как у компании SpaceX Илона Маска, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.

«Задача реализуемая», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, в отличие от американской ракеты Falcon 9, которая садится на плавучую платформу в океане, для России более подходящий способ возвращения ракет – «по-самолетному, чтобы не ставить посадочную платформу где-нибудь в Якутии».

Рогозин сообщил, что поэтому над крылатой ракетой сейчас работает головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш в рамках проекта «Крыло-СВ».

«Мы занимаемся, там, где это будет необходимо, она (многоразовость – прим. ВЗГЛЯД) будет», – сказал он.

В октябре владелец частной компании Laros Олег Ларионов сообщил, что первую российскую многоразовую ракету-носитель планируется запустить в 2020 году.

Ранее Роскосмос назвал стоимость новой российской многоразовой ракеты.

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