Илон Маск указал на проблему Роскосмоса

Глава SpaceX Илон Маск рассказал о, на его взгляд, «актуальной проблеме» российской госкорпорации «Роскосмос».

«Ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а их (российские – прим. ВЗГЛЯД) – на 0. Это актуальная проблема», – написал он в Twitter.

Комментарий Маска появился под публикацией журналиста Эрика Бергера. Тот в своем посте отметил, что «ни русские, ни европейцы не жаловались», когда United Launch Alliance (ULA), основной конкурент SpaceX на американском рынке, получала гораздо более высокие субсидии от государства. «Но теперь, когда появилась SpaceX с коммерческой ракетой, намного более дешевой, чем конкуренты, это внезапно стало совершенно несправедливым», – заявил он, добавив, что «российское правительство буквально финансирует всю стоимость разработки ракет».

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркивал, что SpaceX снижает стоимость своих пусковых услуг для коммерческих заказчиков в три раза по сравнению со стартами для нужд Пентагона.

«Вся пусковая услуга этой ракеты (Falcon – прим. ВЗГЛЯД) составляет около 60 млн долларов, но она включает и саму ракету, и оплату инфраструктуры, и подготовку боевого расчета. Стоимость пусков ракет Falcon в интересах Пентагона – примерно в три раза больше, то есть Пентагон платит за эти ракеты в три раза больше, чем цена этой ракеты на рынке, это называется демпинг», – приводит его слова ТАСС.

Рогозин отметил, что не знает реальной стоимости ракет Falcon, и предположил, что ее не знает и сам глава SpaceX Илон Маск.

Глава Роскосмоса говорил, что Россия снизит на 30% цены на космические пуски в ответ на демпинг со стороны Илона Маска.

Кроме того, Рогозин отмечал, что Россия способна создать многоразовую ракету, но не такую, как у компании SpaceX Илона Маска.

Ранее Маск признавал, что «Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что сейчас летают».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что происходит с новыми российскими разработками ракет-носителей и станут ли они действительно многоразовыми и эффективными.