Новак: Доступные мощности для хранения нефти будут заполнены за пять недель

Доступные мощности для хранения нефти в мире могут быть заполнены в течение ближайших четырех-пяти недель, заявил министр энергетики Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Помимо стран ОПЕК+, которые участвовали в соглашении, еще около 10 стран заявили о готовности своими действиями оказывать поддержку усилиям по балансировке мирового рынка нефти», – приводит слова Новака ТАСС.

Министр уточнил, что мониторинг с возможностью корректировки параметров сделки ОПЕК+ будет проводиться в постоянном режиме.

Президент в свою очередь подчеркнул, что сделка ОПЕК+ должна исполняться всеми ее участниками.

«Важно, чтобы все исполняли эти достигнутые договоренности. Нужно быть в постоянном контакте со всеми коллегами, главным образом, с ведущими игроками», – сказал глава государства.

По словам главы Минэнерго, «снижение спроса по итогам года может составить в среднем около 8 миллионов баррелей в сутки, это составляет почти 8% мирового рынка нефти», сообщает РИА «Новости»

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики Александр Новак раскрыл условия сделки нефтедобывающих стран для России, выразив уверенность, что это решение позитивно сбалансирует рынок и цены.