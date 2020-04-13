Новак оценил влияние сделки нефтедобывающих стран на рынок и цены

Сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи позитивно сбалансирует рынок и цены, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Я не хотел бы быть прогнозистом по ценам. Я могу в целом сказать, что то соглашение, которое сегодня было подписано, позитивным образом повлияет на рынок, на балансировку, в том числе и на цены», – приводит ответ Новака ТАСС на вопрос о том, до каких уровней ожидается рост цены на нефть в ближайшие месяцы.

«Мы рассматривали два варианта развития событий. Один вариант – это не делать координационных усилий между нашими странами, а за счет снижения рыночных цен, за счет снижения спроса рынок бы сбалансировался. Но это было бы шоковое падение цены. Это было бы катастрофическое действие для нефтяной отрасли многих стран», – сказал Новак.

По его словам, на фоне резкого снижения спроса на нефть и отсутствия договоренностей об ограничении добычи мировые нефтехранилища в ближайшее время были ли переполнены. «Через полтора месяца хранилища были бы заполнены за счет перепроизводства 15-20 млн баррелей в сутки. Это был бы коллапс», – подчеркнул министр.

«Необходимо время, чтобы произошло восстановление баланса спроса и предложения. И спрос после борьбы с пандемией будет восстанавливаться, – отметил Новак. – Мы не понимаем, быстро или медленно – все будет зависеть от скорости восстановления экономик и передвижений, использования топлива и авиакеросина».

При этом долгосрочный характер новой сделки ОПЕК+ (до апреля 2022 года включительно) подчеркивает серьезный настрой добывающих стран стабилизировать ситуацию в отрасли, добавил министр.

«Сделка дает сигнал всему миру о том, что страны-производители объединились, чтобы фиксировать сделку на два года. Она долгосрочная. Не так, как было раньше, когда мы договаривались на полгода, на девять месяцев. Сделка имеет долгосрочный характер и подчеркивает, что мы все серьезно настроены на то, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке», – заключил Новак.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

В тот же день глава минэнерго Саудовской Аравии назвал согласованный объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.