Рогозин рассказал о заразившихся коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли

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15 апреля, среда | Последнее обновление — 13:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Мировому спросу на нефть спрогнозировали падение до уровня 1995 года
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Польша мешает Украине перейти на американский газ
Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность
Почему власти не вводят режим ЧС
«Российского крота» в Киеве подвела конспирация
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Эпидемия напоминает пожар после кражи
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
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Он воскрес, и мы «воскреснем»
Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
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Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идеи прекрасного нового мира, как оказалось, не способны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А привычка попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, и вовсе теперь под большим вопросом. Подробности...
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Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду 15 апреля в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
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